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Haberler > Spor > Rıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak

Rıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak

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Rıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak

Spor Haberleri

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, Azerbaycan Milli Takımı'ndan kendisine bir ilgi olduğunu açıkladı. Çalımbay, teklif gelmesi durumunda imza atacağını belirtti.

Daha önce Şenol Güneş'i göreve getireceği öne sürülen Azerbaycan Milli Takımı, Rıza Çalımbay'ı da listesine ekledi.

Sabah'a konuşan Çalımbay, Azerbaycan'dan kendisine bir ilgi olduğunu itiraf etti.,

Henüz resmi bir teklif almadığını aktaran Rıza Çalımbay, "Azerbaycan Milli Takımı'ndan resmi bir teklif gelmedi ancak teknik direktörlük görevi için adımın geçtiğini duyuyorum.  Birkaç gün içinde arayacaklarını düşünüyorum. Teklif gelmesi halinde Azerbaycan Milli Takımı'nda görev yapmaya sıcak bakarım" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay teklifi duyurdu! İlk defa milli takım çalıştıracak - 1. Resim

RIZA ÇALIMBAY AZERBAYCAN YOLCUSU

Son olarak Beşiktaş'ta görev alan ve alınan sürpriz sonuçlar sonrası görevinden ayrılan tecrübeli hoca, Azerbaycan'a gitmesi durumunda ilk defa milli takım çalıştıracak.

Beşiktaş'tan olaylı ayrılan Rıza Çalımbay, Hasan Arat ve yönetim kuruluna sitem ederek veda etmişti.

Süper Lig'de de çalışma ihtimali bulunan Çalımbay'ın yeni sezonda bazı takımlarla görüşme yapabileceği konuşuluyor.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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