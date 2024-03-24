Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda

Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda

Spor Haberleri

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ezeli rakipler Levent Mercan transferin karşı karşıya geldi. Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Levent Mercan'ın transferi konusunda Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı ve ezeli rakibine transfer çalımını attı. İşte haberin detayları...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı için yerine alternatifini belirledi. O isim Galatasaray'ın da istediği Fatih Karagümrük forması diyen Levent Mercan.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Ajansspor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun transferi durumunda sol bek boşluğunu, iyi bir oyuncuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Levent Mercan'ı kadrosuna katma yolunda büyük aşama kaydeden Fenerbahçe'nin, İstanbul temsilcisine 2 milyon euro + bonus şeklinde ödeme yapması bekleniyor.

Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda - 1. Resim

MERCAN'IN KARNESİ

23 yaşındaki sol bek Fatih Karagümrük ile 32 maça çıktı, 1 gol ve 4 asist üretti. Mercan'ın, takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Piyasa değeri ise 3 milyon euro. PSV Recklinghausen altyapısında yetişen Levent Mercan sonrasında VfB Hüls ve  VfL Bochum, Rot-Weiss Essen altyaplarında ve Schalke 04'te oynadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda Zaha - SporGalatasaray’da sol kanadın sahibi yine değişiyor, yeni moda ZahaBeşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyor... Çocuk depresyonda! - SporBeşiktaş’ta Semih Kılıçsoy isyanı giderek büyüyorOosterwolde, Trabzon’da nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi: Ceza almamalıyız - SporOosterwolde, Trabzon’da nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi: Ceza almamalıyızU19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi - SporU19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilediTangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmek - SporTangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmekBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktı - SporBeşiktaş hazırlık maçında gol yağdırdı! Aboubakar sahneye çıktıMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı! Türkiye ilk defa madalya kazandı - SporMilli eskrimci Enver Yıldırım'dan tarihi başarı!Ziyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacak - SporZiyech'in sözleşmesindeki detay ortaya çıktı! Tek şartla Galatasaray'da kalacakArda Güler'e İspanyol basınından büyük övgü! 'Büyüsünü gösteriyor' - SporArda Güler'e İspanyol basınından büyük övgü! 'Büyüsünü gösteriyor'Galatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi - SporGalatasaray'da yıldız futbolcu yuvadan uçuyor! Portekizli menajerine talimat verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...