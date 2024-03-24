Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı çalımı attı! Ezeli rakiplerin transfer savaşı! Levent Mercan Fenerbahçe yolunda

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan ezeli rakipler Levent Mercan transferin karşı karşıya geldi. Kanarya, Galatasaray'ın da istediği Levent Mercan'ın transferi konusunda Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı ve ezeli rakibine transfer çalımını attı. İşte haberin detayları...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile Fenerbahçe bir kez daha karşı karşıya. Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığı için yerine alternatifini belirledi. O isim Galatasaray'ın da istediği Fatih Karagümrük forması diyen Levent Mercan.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Ajansspor'un haberine göre; Ferdi Kadıoğlu'nun transferi durumunda sol bek boşluğunu, iyi bir oyuncuyla doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Levent Mercan'ı kadrosuna katma yolunda büyük aşama kaydeden Fenerbahçe'nin, İstanbul temsilcisine 2 milyon euro + bonus şeklinde ödeme yapması bekleniyor.

MERCAN'IN KARNESİ

23 yaşındaki sol bek Fatih Karagümrük ile 32 maça çıktı, 1 gol ve 4 asist üretti. Mercan'ın, takımıyla sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Piyasa değeri ise 3 milyon euro. PSV Recklinghausen altyapısında yetişen Levent Mercan sonrasında VfB Hüls ve VfL Bochum, Rot-Weiss Essen altyaplarında ve Schalke 04'te oynadı.