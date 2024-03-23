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Tangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe&#039;yi geçmek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi, yeni bir rekorun kırılmasını istiyor. İcardi, gözünü daha önce Fenerbahçe'nin kırdığı rekora çevirdi.

Galatasaray'da yıldız futbolcu İcardi, gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekiyor. Son olarak Arjantinli futbolcunun adı Serie A ekiplerinden Milan ile anıldı.

Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle dönem dönem beklenen katkıyı veremeyen Mauro Icardi yeniden şampiyon olmak isterken, gözünü de yıllardır kırılamayan rekora dikti.

Tangocu gözünü yeni rekora dikti! Hedefi Fenerbahçe'yi geçmek - 1. Resim

GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA

Diario Ole'nin haberine göre Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puan rekorunun da kırılmasını istiyor.

Galatasaray bu sezon çıktığı 30 maçta 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılılar Beşitkaş ve Trabzonspor ile oynanan 2 maçı kazanırken, Fenerbahçe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ligde 8 maçı kalan Galatasaray sırasıyla Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Fatik Karagümrük, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynayacak. Sarı kırmızılılar 13 puan daha toplarsa puanını 94 yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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