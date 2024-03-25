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Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Flaş sözler

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Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Okan Buruk Galatasaray&#039;dan ayrılıyor mu? Flaş sözler

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde adı İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile anılan Okan Buruk, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Sarı-kırmızılıların başında rekora koşan Buruk hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk'un, İtalya’nın köklü kulüplerinden Lazio tarafından yakından takip edildiği iddia edilmişti. Teknik direktör arayışındaki Lazio'nun, listesinde olduğu iddia edilen Buruk hakkında bir başka iddia daha ortaya atıldı. 

"MONTELLA'DAN BİLGİ ALDILAR"

A Spor'un haberine göre; Bazı İtalyan kulüp başkanları A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’dan Okan Buruk hakkında bilgi aldı. Daha önce de İtalyan takımlarıyla adı anılan Buruk'un geleceği taraftarlarca merak konusu.

Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Okan Buruk Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Flaş sözler - 1. Resim

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bir yanda transfer haberleri kol gezerken bir yandan da Galatasaray yönetimi ile Buruk anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Buruk ile yönetimin yaptığı görüşmeden olumlu sonuç çıktı. 

Habere göre; sarı-kırmızılı yönetim Buruk'a 2 yıllık sözleşme teklif etti. Teknik adam bu teklifi kabul etti. Buna göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ilk yıl 45, ikinci yıl ise 50 milyon lira kazanacak. 

Ayrıca yönetim daha fazla transfer spekülasyonuna neden olmamak adına sözleşmeyi Mayıs ayında yapmak istediği, Buruk'un da bunu kabul ettiği gelen diğer haberler arasında. 

Düzenleyen:  - Spor
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