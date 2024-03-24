Galatasaray'dan Acun Ilıcalı açıklaması! GS TV iddiası taraftarların tepkisini çekti

Acun Ilıcalı'nın GS TV YouTube kanalının yönetimini alacağı iddia edildi. Sosyal medyada çıkan haberler sonrası kulüpten açıklama geldi.

Galatasaray, Acun Ilıcalı'nın GS TV YouTube yönetimini alacağı söylentilerine cevap vererek yalanladı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, sosyal medyada yayılan haberlere açıklık getirdi.

GALATASARAY'DAN ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

Ajans 1905 YouTune kanalına konuşan Yazgan, "Youtube kanalımızın Acun Ilıcalı'ya verilmesi kesinlikle gündemde yok asla böyle bir şey olmayacak. Kulübümüz yönetimi kendi içerisinde yapacak." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, çıkan haberler sonrası binlerce paylaşım yaparak tepki gösterdi.