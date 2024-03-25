Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu! Aslan ne yaptıysa durduramadı! Mertens'in Galatasaray kariyeri Haziran ayında bitecek!

Gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlayan Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu. 37 yaşındaki Belkçikalı yıldız Dries Mertens'in, Haziran ayında hem de Galatasaray kariyerini hem de kendi kariyerini noktalayacağı iddia ediliyor. Bir diğer iddia ise sarı-kırmızılıların, Mertens'ten bir yıl daha kalmasını kalmasını istediği yönünde.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 81 puanla 79 puanlı Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Bir yandan şampiyonluk yarışı içinde olan Aslan bir yandan da gelecek sezon kadro yapılanmasına odaklanmış durumda.

6 İSİMLE ANLAŞMA TAMAM

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Fernando Muslera ile yeni sözleşme konusunda büyük oranda anlaştık. Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz ile anlaştık. Abdülkerim Bardakcı ile anlaşmaya yakınız. Kaan Ayhan da bitmek üzere. Hiçbir sorun yok. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde, bizim için çok değerli” ifadelerini kullanmıştı.

MERTENS YOLCU

Sezon sonunda Galatasaray'la kontratı bitecek olan Dries Mertens ile ilgili de flaş bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'in haberine göre; sezon sonunda kariyerini sonlandırmak ve ailesine daha fazla vakit ayırmak isteyen Mertens ile Galatasaray yönetimi bir kez daha masaya oturmak istiyor. Sarı - kırmızılı kurmayların Mertens'ten bir yıl daha devam etmesini isteyeceği belirtildi.

Takımdaki diğer isimlere rol model olması istenen Mertens'e, forma süresinin azaltılması konusunda garanti verileceği ifade edildi.

MERTENS YERİNE REUS

Mertens'i ikna etmek için çabalayan sarı-kırmızılılar olası ayrılık için ise adayları belirliyor. O isimlerden biri de Marco Reus. Altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Reus'un temsilcisi Dirk Hebel ile ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.