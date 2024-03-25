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Haberler > Spor > Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak

Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak

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Galatasaray&#039;ın yengesi Wanda Nara&#039;dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak

Spor Haberleri

2013 yılında Maxi Lopez'den boşandıktan sonra 2014 yılında Mauro Icardi ile dünya evine giren Wanda Nara açıklamaları, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Galatasaray'ın yengesi Nara yine açıklamalarıyla gündemde.

Galatasaray'ın Arjantinli süper yıldızı Mauro Icardi kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Nedeni ise televizyon yıldızı eşi Wanda Nara. Icardi'nin eşi Nara, Arjantin'de yayın yapan Gente dergisine röportaj verdi. 

Nara eşi Mauro Icardi, çocukları ve sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. 

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Ailesi hakkında konuşan Nara çocuklarıyla gurur duyduğunu söyledi. Maxi Lopez ile olan evliliğinden 3, Mauro Icardi ile olan evliliğinden 2 çocuğu olan Nara "Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel" dedi.

Galatasaray'ın yengesi Wanda Nara'dan Mauro Icardi itirafı! Bu sözler çok konuşulacak - 1. Resim

"BEN PARAYA ÇOK DEĞER VERİRİM"

Eşi Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan Nara "Kızlar sadece para ister" diyerek sözlerini şöyle sürdür: "Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri. Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum"

SADAKATSİZLİK VE AFFETME HAKKINDA

Mauro Icardi ile olan inişli çıkışlı ilişkisi hakkında da açıklama yapmaktan geri durmayan Nara "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler. Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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