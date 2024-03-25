Erdoğan'dan CHP'ye 'kara para' tepkisi: Ana muhalefet mi kartel mi belli değil

Seçim turuna Çorum'da devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP'de 'para sayma' görüntülerine ilişkin ana muhalefete bir kez daha sert sözlerle yüklendi. "Bunların becerebildiği tek iş kara paradan kule inşa etmek" diyen Erdoğan, "Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayrimeşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil" sözlerini kaydetti.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 6 gün sonra sandığa gidecek. Kritik seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tokat'ın ardından Çorum'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntüleri üzerinden bir kez daha ana muhalefete sert sözlerle yüklendi.

Erdoğan, "Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar, euro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görülür hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler mi yapan bir kartel mi oldukları belli değil" sözlerini kaydetti.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çorum'da alanda şu an 40 bin kişi var. Çorum ile bizim aramıza kimse giremez. Çorum kurulduğu günden beri hareketimizi bağrına basmıştır. Sizlerin duasını ve sevdasını hep yanımızda gördük. Siz bizi yalnız bırakmadınız. Türkiye'nin en kritik seçimlerinden birinde Çorumlu kardeşlerimiz bize ve Cumhur İttifakı'na sahip çıktı. Biz de size teşekkür borcumuzu daha fazla hizmet ederek yerine getireceğiz. Çorum'un yeni başarılara imza atması için ne gerekiyorsa yapacağız.

31 MART ZAFERİNİN AYAK SESLERİ

Karşımdaki şu meydanda 31 Mart zaferinin ayak seslerini duyuyorum. Sadece Çorum’u tekrar rekor oylarla kazanmak yetmez. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer vilayetlerdeki tüm hemşehrilerimizi de telefonlarla aramaya var mıyız? İstanbul’u arayacağız değil mi? Ankara’yı arayacağız değil mi? Nazımızın geçtiği ne kadar tanıdık varsa mutlaka bir şekilde ulaşacağız.

BAŞKA YERE DÜMEN KIRAN CAMBAZLARA KARŞI...

Bir dönem bizim yöremizde durup beklentileri karşılanmayınca başka yerlere dümen kıran cambazlara karşı dostlarımızı uyaracağız. AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirmek için çalışanların oyunlarına gelmemeleri için onları da iyi niyetle ikaz edeceğiz.

Çorum geçmişte çok acı olaylar yaşadı. Milletimizin birliğini, dirliğini, huzurunu hedef alan karanlık çevreler, Maraş’ta, Çorum’da daha sonra Sivas’ta provokasyonlar denediler. Alevi-Sünni diyerek bizi bölmek istediler. Kürt-Türk diyerek aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Laik-antilaik diyerek sosyal barışımızı bozmaya yeltendiler.

TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK

İktidarlarımız döneminde Cumhuriyet mitingleri kılıfı altında yapılan darbe çağrılarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Gezi hadisesinde sokaklarımızın ateşe verilmesinden, FETÖ’cü alçakların 15 Temmuz ihanetine kadar bu saldırıların ardı arkası hiç kesilmedi. Bunda başarılı olamayınca bu sefer Suriye’de bir terör koridoru kurarak bizi kuşatmak istediler. Ardından DEAŞ’ı üzerimize saldılar. Suriye’ye düzenlediğimiz harekatlarla bu saldırıları püskürttük. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık.

DEPREMİN YÜKLEDİĞİ FATURAYA RAĞMEN...

Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50’ye varan oranlarda artışa gittik. Şimdi bu ara çıkardılar bir şey; ‘emeklinin maaşlarını artıralım.’ Yüzde 50’ye varan artışlar yaptık. Emeklilerimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Depremin ekonomimizin yüklediği faturaya rağmen bu adımları attık.

En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz dikenlerle ilgili bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Kelebek ömürlü geçici rahatlamalardan ziyade, milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz.

BECEREBİLDİKLERİ TEK İŞ KARA PARADAN KULE İNŞA ETMEK

Vatandaşın aklını çekmek için bol keseden vaat dağıttılar. Ama göreve gelince verdikleri sözlerin neredeyse hiç birini hayata geçirmediler. Bunların becerebildikleri tek iş kara paradan kule inşa etmek. Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları dolar, euro balyalarını 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görülür hiçbir icraatları yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi yoksa gayri meşru işler mi yapan bir kartel mi oldukları belli değil."