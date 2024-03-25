Cumhurbaşkanı Erdoğan: En çok muhalefetin haline hayıflanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerine Tokat'ta devam etti. Burada muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım muhalefetin haline olacaktır. Türkiye, maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir" dedi.

Yerel seçime 6 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting turlarına Tokat'ta devam etti. Hüseyin Akbaş Spor Salonu önünde vatandaşlara seslenen Erdoğan, alanda 45 bin kişi olduğu bilgisini paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Tokatlılar, kıymetli hanımefendiler, gençler, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Vefatının 15. yılında merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu yad ediyorum. Sarsılmaz duruşu ile onu hatırlayacağız. Allah mekanını cennet eylesin.

Şu muhteşem katılım 31 Mart'ta Tokat'ın nerede olacağını açıkça ortaya koyuyor. Burası gönüller şehridir. Bir yanını Karadeniz'e bir yanını İç Anadolu'ya bir yanını da Doğu Anadolu'ya vermiştir. Bu toprakların vatan olmasına çok büyük katkılar sağlamıştır. Dolayısıyla Tokat her zaman bir başka. Çanakkale'ye gencecik fidanlarını göndererek vücudunu kurşuna siper etmiştir.

Cumhurbaşkanlığında yüzde 66'yı aşan oy oranıyla destek veren Tokat'a şükranlarımı sunuyorum.

'ALANDA 45 BİN VATANDAŞIM VAR'

Gençler gelirken sordum, rakamı aldım. Bugün alanda 45 bin vatandaşım var. Tokatlı kardeşlerim bir kez daha vesayet heveslilerine derslerini vermiştir. Emperyalistlerin, vatanımızın bütünlüğü üzerinde kurduğu hain emelleri hüsrana uğrattık. 31 Mart'ta Tokat milli irade bayrağını en üste dikerek kendine yakışanı yapacaktır.

Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenler şu anda pusuda bekliyor. Birileri ülkemizi elindeki kazanımlardan etmek için tökezlememizi bekliyor. Mesele AK Parti ya da Cumhur İttifakı değildir, mesele doğrudan Türkiye'dir. Milletimizin dünyanın bu müstesna coğrafyasındaki varlığından öylesine rahatsızlar ki aradan bin yıl geçmiş olmasına rağmen kinleri hala dipdiri. Her saldırı savuşturarak mücadeleyi asla bırakmayarak bu hevesleri boşa çıkardık.

'EN ÇOK MUHALEFETİN HALİNE HAYIFLANIYORUM'

Bana en çok neye hayıflandığımı sorarsanız cevabım muhalefetin haline olacaktır. Türkiye, maalesef ne iktidar hazırlığı olan ne de denetleme görevini yapabilen bir muhalefete sahip değildir. Başbakanlık dönemimde, muhalefetle kayda değer bir uğraş içinde hiç olmadık. CHP zihniyeti, hep vesayet ve darbe safında belirlediği için siyasal muhalefet tarafı boş kaldı. Kendi projelerimizin alternatiflerini kendimiz geliştirdik. Kendi politikalarımızın eksiklerini, yanlışlarını kendimiz belirleyip düzeltme yoluna gittik. Bizim yaptıklarımız muhalefet tarafındaki eksikliklerini ortadan kaldırmıyor.

Muhalefetin acınacak halleri var. Merkez belediye başkan adayını takdim ediyor, adayını bulamıyor. Aday ortada yok.

Yılbaşından beri 2 defa gittiğimiz illerimiz oldu. Bizim siyasetimizin merkezinde milletimiz var.

'DEM DEDİĞİNİZ YAPI PARTİ GİBİ DAVRANAN ÖRGÜT APARATI'

Sırf 3-5 belediye fazla almak için DEM ile yaptıkları ittifaka kimlerin koçluk ettiğini görüyorsunuz. DEM dediğiniz yapı geçmişten beri partiymiş gibi davranan bir örgüt aparatı. Bu parti, Ankara'daki genel merkezinden değil İstanbul'daki sapkın ideolojik yapılar ile Kandil'deki terör yapıları tarafından yönetilmektedir.

Biz terör meselesini bitirmek için her yolu denerken bunların çapını da gördük. CHP'nin böyle bir partiyle yol yürüme hesabına girmesi anlaşılır gibi değil.

EMEKLİLERE MESAJ: EN İYİ SİZLER BİLİYORSUNUZ

En büyük sıkıntıyı çalışanlar ile emeklilerin çektiğinin farkındayız. Kamu bankalarımız bugün itibariyle başvurularını almaya başladı. Emeklilerimize bayram ikramiyelerini 2-5 Nisan arasında yatırıyoruz. Ülke olarak yaşadığımız sıkıntılarının lafla çözülmeyeceği açıktır. Fiyat istikrarı sağlanmadan yapılan maaş zamlarının nasıl eridiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Önümüzdeki yıldan itibaren emekliler ile çalışanların alım gücünü eskinin üzerine çıkaracağımızı planlıyoruz. Yeter ki birlik ve beraberliğimize bir şey olmasın.

Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz.

21 YILDA 93 MİLYARI AŞKIN YATIRIM

Son 21 yılda Tokat'a 93 milyarı aşkın kamu yatırımı yaptık."