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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu'nu her zaman dava adamlığıyla hatırlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu'nu her zaman dava adamlığıyla hatırlayacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazıcıoğlu&#039;nu her zaman dava adamlığıyla hatırlayacağız

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nu ölümünün yıl dönümünde andı. Paylaşımda bulunan Erdoğan, "Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı. 

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'DAVA ADAMLIĞIYLA HATIRLAYACAĞIZ'

Vefatının 15’inci yıl dönümünde Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yâd ediyorum. Merhum Yazıcıoğlu’nu her zaman cesaretiyle, yiğitliğiyle, dava adamlığıyla ve millî irade yanındaki sarsılmaz duruşuyla hatırlayacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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