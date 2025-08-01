140 milyon euroluk çılgınlık! Tarihi transfer için gelen cevap şaşırttı
Yeni sezon öncesi 250 milyon sterlin ile "Avrupa'da en fazla bonservis ücreti ödeyen kulüp" konumunda bulunan Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni bir rekor için resmi girişimlere başladı. Ancak Newcastle United'dan hiç beklemediği bir cevap aldı.
Alman Florian Wirtz, Fransız Hugo Ekitike, Macar Milos Kerkez ve Hollandalı Jeremie Frimpong'u kadrosuna katan Liverpool'un bu sezonki bonservis harcaması şimdiye kadar 250 milyon sterlini aştı. Wirtz için Bundesliga kulübü Bayer Leverkusen'e 115 milyon euro ödendi. Premier Lig devinin tarihe geçecek yeni hedefi İsveçli santrfor Alexander Isak oldu.
NEWCASTLE UNITED'DAN 138 MİLYON EUROYA RET
İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre; Liverpool, 25 yaşındaki futbolcu için Newcastle United'a 140 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu teklif reddetti.
Newcastle'nin Güney Kore turuna katılmayan Alexander Isak, Liverpool'a transfer olmak istediğini açıklamıştı.
42 MAÇTA 27 GOL
2022 yılında 69 milyon euro bonservis ile Real Sociedad'dan Newcastle'ye transfer olan İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon 42 maça çıkarken; 27 gol 6 asistlik skor katkısı yaptı.