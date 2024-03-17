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Haberler > Spor > Okan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi açıkladı

Okan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi açıkladı
Galatasaray, Okan Buruk, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetini değerlendirdi. Golcü futbolcu İcardi'nin henüz yüzde 100'ü ile oynamadığını söyleyen Buruk, yıldız golcünün milli aradan sonra form tutabileceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Kasımpaşa'yı 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar, milli araya Fenerbahçe'nin önünde lider girdi. 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUM

Okan Buruk açıklamasında; "Rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Çok iyi işler yaptılar. Çok iyi takım. Çok pozisyona girdik ama çok pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarı oyunda daha geriye gittik. Oyun kurmada zaman zaman zorluk yaşadık. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alıştık. bu atmosferde oynamaya alışık olmayan bir takım için zor oldu. Deplasmandasınız, alışık olmadığınız bir saha ve alışık olmadığını bir saat. sonuç olarak finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar ve kaçan penaltı. Önemli olan burada kazanmaktı. Maçın sonuna kadar kaliteli ayaklarımızın ortaya çıkması bize galibiyeti getirdi. Mutluyuz ama sonrasında bu oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor." dedi. 

Okan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi söyledi - 1. Resim

SAVUNMADA ÇOK EKSİKTİK

Galatasaray teknik direktörü sözlerinin devamında; "Savunmada çok eksiktik. Son 1 ayda savunmada çok zorlandık. Milli araya kayıpsız girmek bizim için büyük avantaj. Berkan stoperdeydi, Abdülkerim tam olarak hazır olmadığı için onu zorlamadık. Bir sonraki maçta hazır duruma gelecek. Vinicius çok az bir süre aldı ama golle çok önemli katkı sağladı. Oyuncular alıştıkça bizim için daha iyi olacaktır." açıklamasında bulundu. 

Okan Buruk'tan İcardi sözleri! Golcü futbolcunun form tutacağı dönemi söyledi - 2. Resim

OKAN BURUK'TAN ICARDI VE MERTENS YORUMU

Okan Buruk maçın ardından mücadelede yıldızlaşan Icardi ve Mertens için; "Mertens hep oyunu tutmaya çalışan biri oldu. Önemli bir gol attı. Icardi ilk yarıda çok oyunda değildi. Icardi henüz yüzde 100'üyle oynamıyor. Ağrıları halen devam ediyor, o şekilde oynamaya çalışıyor. Milli ara ona çok iyi gelecek. Geçen seneki formunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Maçın ikinci yarısına bence damga vurdu." sözlerini sarfetti. 

ALİ KOÇ'UN HAKEM ARKADAŞI İDDİASINA CEVAP

Basın toplantısında konuşan Okan Buruk, Ali Koç'un kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi. 

Ali Koç daha önce yaptığı basın toplantısında; "Bu hocaya (Okan Buruk'tan bahsediyor) sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir... Ama tabii yabancı hakemleri de istemezler çünkü Avrupa'da görüyorlar yabancı hakemlerin nasıl yönettiğini." iddiasını öne sürmüştü. 

Okan Buruk bu konu hakkında; "Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç hakem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam." sözlerini sarfetti. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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