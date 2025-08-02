2 milyon engelliye 7 milyon randevu
Sağlık Bakanlığı, engellilere yönelik sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Engelli bireyler için özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinde şimdiye dek 13 binden fazla kişiye hizmet verilirken, 2025’in ilk yarısında engelli vatandaşlara 6 milyondan fazla randevu sağlandı. Tarama programlarında ise erişim oranı yüzde 95’e ulaştı.
ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, engellilerin sağlık hizmetlerine erişimi ve onların ihtiyaçlarına uygun kaliteli hizmet sunumuna ilişkin çalışmalarına devam ederken, her geçen gün daha fazla engelli bireye ulaşılıyor.
Engelli bireylere yönelik hayata geçirilen engelli ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde şimdiye kadar 13 bin 482 kişinin ağız ve diş tedavisi yapıldı.
İLK 6 AYDA 7 MİLYON RANDEVU
Öte yandan, Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden de öncelik tanınan engellilerin randevu taleplerine de geri dönüşlerde olumlu bir tablo seyretti.
Bu kapsamda, bu yılın ilk altı ayında MHRS kapasitesi 120 milyon 338 bin iken, engelliler için 12 milyon 34 bin kapasite ayrıldı. Bunların da 6 milyon 629 bini alındı. Bu yıl içinde toplam 2 milyon 14 bin 105 engelli vatandaşa 6 milyon 811 bin 686 randevu verilirken, randevulara sadakat oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.
TARAMALARDA ORAN YÜZDE 95
Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinde de genetik ve doğuştan engelliliklerin önüne geçmek için çeşitli tarama programları yürütülüyor. Bebek ve çocuklarda ilk 1 yaşta en az 9 defa, 6 yaşa kadar toplam 16 defa izleniyor. Bu doğrultuda, aile sağlığı merkezlerinde yapılan taramalarda yüzde 95 oranına ulaşıldı.