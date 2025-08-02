Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > 2 milyon engelliye 7 milyon randevu

2 milyon engelliye 7 milyon randevu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 milyon engelliye 7 milyon randevu
Sağlık, Engelliler, Sağlık Hizmetleri, Randevu, Diş Sağlığı, Haber
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, engellilere yönelik sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Engelli bireyler için özel ağız ve diş sağlığı merkezlerinde şimdiye dek 13 binden fazla kişiye hizmet verilirken, 2025’in ilk yarısında engelli vatandaşlara 6 milyondan fazla randevu sağlandı. Tarama programlarında ise erişim oranı yüzde 95’e ulaştı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, engellilerin sağlık hizmetlerine erişimi ve onların ihtiyaçlarına uygun kaliteli hizmet sunumuna ilişkin çalışmalarına devam ederken, her geçen gün daha fazla engelli bireye ulaşılıyor.

Engelli bireylere yönelik hayata geçirilen engelli ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde şimdiye kadar 13 bin 482 kişinin ağız ve diş tedavisi yapıldı.

İLK 6 AYDA 7 MİLYON RANDEVU

Öte yandan, Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden de öncelik tanınan engellilerin randevu taleplerine de geri dönüşlerde olumlu bir tablo seyretti.

Bu kapsamda, bu yılın ilk altı ayında MHRS kapasitesi 120 milyon 338 bin iken, engelliler için 12 milyon 34 bin kapasite ayrıldı. Bunların da 6 milyon 629 bini alındı. Bu yıl içinde toplam 2 milyon 14 bin 105 engelli vatandaşa 6 milyon 811 bin 686 randevu verilirken, randevulara sadakat oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.

TARAMALARDA ORAN YÜZDE 95

Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinde de genetik ve doğuştan engelliliklerin önüne geçmek için çeşitli tarama programları yürütülüyor. Bebek ve çocuklarda ilk 1 yaşta en az 9 defa, 6 yaşa kadar toplam 16 defa izleniyor. Bu doğrultuda, aile sağlığı merkezlerinde yapılan taramalarda yüzde 95 oranına ulaşıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav tarihleriKafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu oyuncaklar masum görünüyor ama... Çocukları 'kumara' alıştırıyor - Sağlık'Kör kutu' oyuncaklar çocukları kumara alıştırıyorKafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor - SağlıkKafeini sınırlayın! Fibromiyaljiyi az uyku artırıyor18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçti - Sağlık18 yıllık ‘dumanlı’ geçmişe veda! 3 çocuğu için vazgeçtiBoyundaki şişlik şikayetiyle başvurdu! 15 yıl sonra nedeni ortaya çıktı, kendisi de şaşırdı - SağlıkBoyundaki şişlik şikayetiyle başvurdu! 15 yıl sonra nedeni ortaya çıktı, kendisi de şaşırdıBoynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda 10 kat daha fazla görülüyor - SağlıkBoynunuzdaki sessiz tehlike! Kadınlarda 10 kat daha fazla...Sağlık Bakanlığından spekülasyonlara cevap: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil - SağlıkBakanlık açıkladı: Aile hekimine yönlendirme mecburi değil
Sonraki Haber Yükleniyor...