2 milyon engelliye 7 milyon randevu

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA - Sağlık Bakanlığı, engellilerin sağlık hizmetlerine erişimi ve onların ihtiyaçlarına uygun kaliteli hizmet sunumuna ilişkin çalışmalarına devam ederken, her geçen gün daha fazla engelli bireye ulaşılıyor.

Engelli bireylere yönelik hayata geçirilen engelli ağız ve diş sağlığı merkezleri ve polikliniklerinde şimdiye kadar 13 bin 482 kişinin ağız ve diş tedavisi yapıldı.

İLK 6 AYDA 7 MİLYON RANDEVU

Öte yandan, Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden de öncelik tanınan engellilerin randevu taleplerine de geri dönüşlerde olumlu bir tablo seyretti.

Bu kapsamda, bu yılın ilk altı ayında MHRS kapasitesi 120 milyon 338 bin iken, engelliler için 12 milyon 34 bin kapasite ayrıldı. Bunların da 6 milyon 629 bini alındı. Bu yıl içinde toplam 2 milyon 14 bin 105 engelli vatandaşa 6 milyon 811 bin 686 randevu verilirken, randevulara sadakat oranı yüzde 86 olarak gerçekleşti.

TARAMALARDA ORAN YÜZDE 95

Ayrıca birinci basamak sağlık hizmetlerinde de genetik ve doğuştan engelliliklerin önüne geçmek için çeşitli tarama programları yürütülüyor. Bebek ve çocuklarda ilk 1 yaşta en az 9 defa, 6 yaşa kadar toplam 16 defa izleniyor. Bu doğrultuda, aile sağlığı merkezlerinde yapılan taramalarda yüzde 95 oranına ulaşıldı.