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Sağlık kontrolüne götürülen mahkum, hastaneden kaçtı! Polisler peşine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık kontrolüne götürülen mahkum, hastaneden kaçtı! Polisler peşine düştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de mahkemece tutuklanan bir şahıs, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar etti. Ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Bugün saat 13.00 sıralarında edinilen bilgilere göre; mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, ekiplerce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

KONTROL SIRASINDA KAÇTI

Sağlık kontrolü yapılan şahıs, hastaneden kaçtı. İkamet adresinin 75. Yıl mahallesinde olduğu öğrenilen E.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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