Sağlık kontrolüne götürülen mahkum, hastaneden kaçtı! Polisler peşine düştü

Bugün saat 13.00 sıralarında edinilen bilgilere göre; mahkemece tutuklanan E.A. isimli şahıs, ekiplerce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

KONTROL SIRASINDA KAÇTI

Sağlık kontrolü yapılan şahıs, hastaneden kaçtı. İkamet adresinin 75. Yıl mahallesinde olduğu öğrenilen E.A.'nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.