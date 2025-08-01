UEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk karşısında 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş - St. Patrick's eşleşmesindeki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta, Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.
Beşiktaş ile St. Patrick's arasında 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesini, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise David Rafael Oliveira Da Silva yapacak.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş