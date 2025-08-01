UEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş - St. Patrick's eşleşmesindeki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta, Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasında 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesini, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise David Rafael Oliveira Da Silva yapacak.