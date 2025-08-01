Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > UEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem

UEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UEFA duyurdu: Beşiktaş&#039;ın St. Patrick&#039;s maçlarına Sloven ve Portekizli hakem
UEFA, Beşiktaş, Konferans Ligi, Portekiz, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk karşısında 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ın, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Beşiktaş - St. Patrick's eşleşmesindeki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA duyurdu: Beşiktaş'ın St. Patrick's maçlarına Sloven ve Portekizli hakem - 1. Resim

7 Ağustos Perşembe günü Tallaght Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçta, Sloven hakem David Smajc düdük çalacak. Smajc'ın yardımcılıklarını Slovenya'dan David Gabrovec ve Tomaz Cerne yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mihael Antic olacak.

Beşiktaş ile St. Patrick's arasında 14 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak rövanş mücadelesini, Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Portekizli Pedro Ribeiro ve Nelson Pereira üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini ise David Rafael Oliveira Da Silva yapacak.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Havadayken gövdesinden parça kopmuştu! Boeing'e dava açıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan herkese ters köşe! "Hiç duymadığınız 3 kaleci var" - SporG.Saray'dan herkese ters köşe! Hiç duymadığınız 3 kaleciGalatasaray'dan çok konuşulacak Osimhen itirafı! Türkiye'den yapılan diğer teklif... - SporG.Saray'dan çok konuşulacak itiraf: Biliyoruz!Fenerbahçe listeyi gece yarısı verdi! Talisca, UEFA kadrosunda yok - SporYıldız futbolcu, UEFA kadrosunda yokİbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Süper Lig için olay sözler! "Artık cazibesi yok" - SporSüper Lig için olay sözler! "Artık cazibesi yok"Rekor üstüne rekor! Osimhen tüm dengeleri altüst etti: İşte Avrupa'da en pahalı transferler - SporTüm dengeler altüst oldu: Avrupa'da en pahalı transferlerYıldız futbolcunun Bodrum sefası: Lüks tatile servet harcadı - SporBodrum sefası: Yıldız isim kameralara yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...