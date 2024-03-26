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Haberler > Spor > Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a büyük şok: "Onların asla formasını giymem" Türkiye'ye dönmesi beklenirken resti çekti

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a büyük şok: "Onların asla formasını giymem" Türkiye'ye dönmesi beklenirken resti çekti

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Nicolo Zaniolo&#039;dan Galatasaray&#039;a büyük şok: &quot;Onların asla formasını giymem&quot; Türkiye&#039;ye dönmesi beklenirken resti çekti

Spor Haberleri

Sezon başında Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, Premier Lig'de bir türlü bekleneni veremedi. Türkiye'ye geri dönmesi beklenen Zaniolo, ülkesi basınına flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray forması giymesi beklenen Zaniolo bakın nasıl resti çekti.

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerin Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için İngiltere macerası iyi geçmiyor. 20 maçta, 611 dakika süre alan Zaniolo sadece 2 defa ağları havalandırdı. 

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Aston Villa ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenen Zaniolo, Galatasaray'a geri dönecek. Kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Zaniolo ülkesi basınına açıklamalarda bulundu.

Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a büyük şok:

Corriere dello Sport'a konuşan Zaniolo; kariyerine İtalya'da devam etmek istediğinin ilk sinyallerini verdi. Zaniolo verdiği röportaja şu ifadeleri kullandı:

"Beni Serie A'ya geri getirin! Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." 

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Roma Teknik Direktörü Daniele De Rossi hakkında övgü dolu sözler kullanan Zaniolo "Antrenörlük yapmak için doğmuş" dedi. Adı aynı zamanda Milan ve Fiorentina ile de anılan Zaniolo son olarak "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim" ifadelerini kullandı. 

 

Düzenleyen:  - Spor
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