Prim ödeyen hak iddia edebilecek: Yaşlılık sigortası geliyor
Sağlık Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, sağlık sigortasına benzer bir “yaşlılık sigortası” modelinin gündemde olduğunu, 18-65 yaş arası prim ödeyenlerin bakıma ihtiyaç duyduğunda bu sistemden yararlanacağını söyledi.
Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşan "yaşlılık tsunamisi" karşısında devletin tek başına yetersiz kalacağını belirterek, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan ve 18-65 yaş arası prim ödenerek bakıma ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek bir "yaşlılık sigortası" modelinin gündemde olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
- Devletin "yaşlılık tsunamisi" ile tek başına başa çıkamayacağı belirtilerek "yaşlılık sigortası" ihtiyacı vurgulandı.
- "Yaşlılık sigortası" modeli, 12. Kalkınma Planı ve 2026 projeksiyonunda yer alıyor ve üzerinde çalışmalar sürüyor.
- Genel Sağlık Sigortası'na benzer şekilde 18-65 yaş arasında "yaşlılık primi" ödenecek.
- Planlanan model, bakıma ihtiyaç duyulduğunda devreye girecek ve devlet, özel sektör, kamu kurumları ile Aile Bakanlığı arasında bütünleşik bir ağ kuracak.
- Huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerinin yetersizliği nedeniyle evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de çözüm önerileri arasında yer alıyor.
ZİYNETİ KOCABIYIK- Genel Sağlık Sigortasının hayata geçirilmesinde çalışmalar yapan Sağlık Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaklaşan “yaşlılık tsunamisinin” altından devletin tek başına kalkmasını beklemenin mantıklı olmadığını belirtti.
Genel Sağlık Sigortası gibi “yaşlılık sigortası”nın da gündemde olduğuna dikkat çeken Çelik “12. Kalkınma Planı’nda ve Cumhurbaşkanlığının 2026 projeksiyonunda yer alan bu düzenleme üzerinde çalışmalar sürüyor. Tıpkı sağlık sigortası primi gibi ‘yaşlılık primi’ ödenecek. Yaşlanmadan prim ödemelisiniz ki yaşlandığınızda hak iddia edebilin” dedi.
Hükûmetin yaşlılıkla ilgili bir sigorta sisteminin getirilmesi hususunda çalışmaları başlattığını vurgulayan Çelik “Bu konu umarım önümüzdeki yıllarda geç olmadan gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığı bir ortama doğru evrilecek.
Planlanan modele göre, 18-65 yaş arasında prim ödenecek, bu süreçte bakıma ihtiyaç duyulduğu anda sigorta devreye girecek. Devletin, özel sektörün, kamu kurumlarının ve Aile Bakanlığının hizmet sunduğu bu modelde, tüm paydaşlar arasında bütünleşik bir ağ kurulacak. Genel sağlık sigortasıyla uyumlu bir model” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, huzurevi sayısının yetersizliği ve rehabilitasyon merkezlerinin neredeyse hiç olmaması en büyük yapısal problemlerin başında geliyor. Böyle bir durumda evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi de çözüm önerileri arasında yer alıyor.