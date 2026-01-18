ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın da katılacağı zirvede ekonomik, jeopolitik ve teknolojik gelişmeler masaya yatırılacak.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) her yıl Davos’ta düzenlediği toplantılar küresel iş birliği açısından kritik bir dönemeçte 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek. Bu yıl 56’ncısını düzenlenecek zirve, 19-23 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında yapılacak.

Toplantı, 65 devlet ve hükûmet başkanı, 55’i ekonomi ve maliye bakanı, 33’ü dışişleri bakanı, 34’ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11’i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı bekleniyor.

Liderler bu yıl Davos'ta 'diyalog ruhu' arayacak

İŞTE KATILACAK İSİMLER

Terör, insansız hava araçları ve izinsiz protesto risklerine karşı güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı zirveye, ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Bart De Wever, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa Azin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katılacak liderler arasında yer alıyor.

Ev sahibi İsviçre’de bu yıl “Diyalog Ruhu” temasıyla düzenlenecek toplantılarda, küresel görünümü yeniden şekillendiren ekonomik, jeopolitik ve teknolojik gelişmeler 200’ün üzerinde oturumda masaya yatırılacak.

