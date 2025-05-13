ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Başvurular bugün sona eriyor!

ÇAYKUR, 1500 işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. Çay eksperi hariç ÇAYKUR işçi alımı kura ile yapılacak. Başvurularını yapan adaylar, ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi tarihini merak ediyor.

ÇAYKUR Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarda istihdam etmek üzere 1500 işçi için alımı yapacak. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) 1500 mevsimlik işçi alımı için başvuruları 9 Mayıs'ta başlamıştı. Bugün sona eren başvurular için kuraların çekileceği tarih de belli oldu.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

9 Mayıs'ta başlayan ÇAYKUR işçi alımı başvuruları, İŞKUR'un https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden kayıt yaptırılabiliyor. İşçi alımı başvuruları 13 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar sürecek.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü

mezunları hariç) noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

ALIM YAPILACAK KADROLARIN DAĞILIMI

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 931 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye), 405 Meslek Lisesi ve dengi okul mezunu ile MYO Mezunu teknik kariyerli mevsimlik işçi, MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 60 çay eksperi, Rize ili Ambarlık Çay Fabrikasına 50 engelli ve 30 eski hükümlü mevsimlik işçi, Trabzon ili Karaca Çay Fabrikasına 10 engelli ve 6 eski hükümlü mevsimlik işçi, Artvin ili Muratlı Çay Fabrikasına 6 engelli ve 2 eski hükümlü mevsimlik işçi; noter kurası ile işe (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) alınacak.