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İstanbul'da "çamur" alarmı! Araçların üstü kaplandı, AKOM bu gece için uyardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da &quot;çamur&quot; alarmı! Araçların üstü kaplandı, AKOM bu gece için uyardı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bugün sağanak yağış etkili oldu. Mega kentte sağanak yağışla beraber çamur da yağdı. AKOM'dan çamurlu yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı konusunda uyarı geldi.

Mega kentte günlerdir süren güneşli havalar hafta sonu yerini sağanak yağışa bıraktı. İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Sağanak yağışla birlikte toz taşımı nedeniyle çamur da yağdı. AKOM mega kentte yaşayanları bu gece ve yarın için uyardı.

İSTANBUL'DA ÇAMUR YAĞDI, ARAÇLARI KAPLADI

İstanbul Avrupa Yakası’nda AKOM’un uyarılarının ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sağanak ile birlikte toz taşınımı nedeniyle çamur yağması vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa Yakası'nda da etkisini gösteren yağmurda çamur bazı araçların üzerini kapladı.

İstanbul'da

AKOM BU GECE İÇİN UYARDI

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bu gece ve pazartesi günü Afrika kökenli tozların da etkili olması beklenirken, yağışların çamurlu olabileceğinin öngörüldüğü bildirildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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