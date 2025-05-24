Galatasaray'ın takım otobüsüne İzmir'de taşla saldırı!
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Galatasaray'ın Göztepe deplasmanı sonrası sarı-kırmızılı takımın otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüsün camı kırıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak maç sonrası büyük bir şok yaşandı.
Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın otobüsünün camları kırıldı.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran