Galatasaray'ın takım otobüsüne İzmir'de taşla saldırı!

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanı sonrası sarı-kırmızılı takımın otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüsün camı kırıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak maç sonrası büyük bir şok yaşandı.

Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın otobüsünün camları kırıldı.

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