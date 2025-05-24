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Galatasaray'ın takım otobüsüne İzmir'de taşla saldırı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;ın takım otobüsüne İzmir&#039;de taşla saldırı!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanı sonrası sarı-kırmızılı takımın otobüsüne taşlı saldırı gerçekleşti. Otobüsün camı kırıldı.

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Ancak maç sonrası büyük bir şok yaşandı.

Galatasaray'ın takım otobüsüne taşla saldırı! - 1. Resim

Göztepe maçının ardından Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Sarı-kırmızılı takımın otobüsünün camları kırıldı.

Galatasaray'ın takım otobüsüne taşla saldırı! - 2. Resim

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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