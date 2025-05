CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray

24.05.2025 18:39

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu:

"Her zaman evimizde en iyi şekilde oynamaya çalışmalıyız. Göztepe ailesi çok büyük bir aile. Birlikte olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Bugün de her şeyi vermeye çalışacağız. Belki Galatasaray için önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli bir maç. Evimizdeki son maç, en iyi futbolu oynamak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz."

"Umarım her kulübün Mertens, Morata gibi oyuncularla rotasyon yapma şansı olur, bunu söyleyebilirim."