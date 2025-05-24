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CANLI ANLATIM

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, Göztepe deplasmanında sahaya çıkıyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti
  • "GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"
  • "AYNI PERFORMANSI BEKLİYORUZ"
  • ASLAN'DAN DOKUZDA DOKUZ
  • GALATASARAY'DA 2 OYUNCU CEZALI
  • GÖZTEPE'DE 5 YOK
  • 62. RANDEVU
  • İZMİR'DE ASLAN ÜSTÜN
  • SON ALTI MAÇI CİMBOM KAZANDI
  • GALATASARAY - GÖZTEPE FARKLI MAÇLAR
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU

24.05.2025 18:39

"GALİBİYET ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu: 

 "Her zaman evimizde en iyi şekilde oynamaya çalışmalıyız. Göztepe ailesi çok büyük bir aile. Birlikte olduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Bugün de her şeyi vermeye çalışacağız. Belki Galatasaray için önemli olmayabilir ama bizim için çok önemli bir maç. Evimizdeki son maç, en iyi futbolu oynamak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz."

"Umarım her kulübün Mertens, Morata gibi oyuncularla rotasyon yapma şansı olur, bunu söyleyebilirim."

24.05.2025 18:38

"AYNI PERFORMANSI BEKLİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç öncesinde açıklamalarda bulundu: 

 "Çok mutluyuz. Bugün burada şampiyon olarak gelmek, bu rahatlık... Her maç önemli, bu maçı da kazanmak istiyoruz ama bu rahatlıkla buraya gelmek çok önemliydi. Oyuncularımıza teşekkür ederim. Büyük bir değişiklik yaptık kadroda. Önemli bir kadromuz var. Bugün de biraz değişiklik yaptık. Aynı performansı bekliyoruz."

 "Göztepe'de daha önce çalıştım. Çok iyi hatıralarım var, çok iyi dostlarım var. Göztepe'nin de 100. yılı, önemli bir sezon geçirdiler. Önemli oyuncuları var. İnşallah güzel bir maç olur. Hava biraz sıcak ama iki takım da kazanmak için oynayacak. Kazanarak bitirmek çok önemli. Oyuncularımdan da bu performansı bekliyorum."

"Her oyuncu çok değerli ama bazen takım çok iyi gittiğinde çok değişiklik yapmadan devam ettik. Bugün oyuncularımız için şans olacak. Zaten istiyorlardı oynamak, kaliteli oyuncular. Saha dışında da bize katkı sağlayan isimler var. Ben oyuncu grubumdan çok mutluyum ve saha içi, saha dışı davranış olarak da bu sene insanların sevgisini kazanmış birçok isim var. Mertens bugün kaptan olarak çıkacak, bizim için bir değer. Birçok oyuncunun bu maçın keyfine varacağını düşünüyorum."

 "Hafta içinde kutlamalarımız devam etti. Bu maça hazırlandık. 3 idman yaptık. Yenikapı'da çok önemli bir hazırlık var, yarın çok büyük bir kutlama var. İnşallah kazanıp o moralle Yenikapı'ya gidip kutlamayı yaparız."

24.05.2025 17:31

ASLAN'DAN DOKUZDA DOKUZ

Şampiyon Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı. Son yenilgisini ligin 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan "Cimbom", sonrasındaki 9 karşılaşmayı da kazandı. Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK ile Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 1. Resim

24.05.2025 17:31

GALATASARAY'DA 2 OYUNCU CEZALI 

Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, cezası sebebiyle maçta görev alamayacak.

Muslera ve Sara dışında Yunus Akgün, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira ve Barış Alper Yılmaz da kadroda yer almadı.

24.05.2025 17:31

GÖZTEPE'DE 5 YOK

Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet ile tedavilerine devam edilen Doğan Erdoğan, Juan ve İsmail Köybaşı, bu maçta forma giyemeyecek.

24.05.2025 17:31

62. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 61 maçtan 36'sını Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 97-45 üstünlüğü bulunuyor.

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 2. Resim

24.05.2025 17:30

İZMİR'DE ASLAN ÜSTÜN

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 31. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 16-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 45, Göztepe ise 27 gol attı.

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 3. Resim

24.05.2025 17:30

SON ALTI MAÇI CİMBOM KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile yaptığı son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı. İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, rakibiyle yaptığı son 6 lig maçının hepsini kazandı. "Cimbom", söz konusu müsabakalarda 16 gol kaydederken 7 golü kalesinde gördü.

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 4. Resim

24.05.2025 17:29

GALATASARAY - GÖZTEPE FARKLI MAÇLAR

Taraflar arasında geride kalan 61 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 5. Resim

24.05.2025 17:29

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo 

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 6. Resim

Galatasaray: Günay, Frankowski, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Berkan, Kaan, Kerem, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata

CANLI ANLATIM | Göztepe - Galatasaray - 7. Resim

Yer: İzmir 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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