Davacı hakemlere TFF avukatı! Hakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu

TFF, adliye koridorlarında cirit atan hakemlere “yeter” dedi. Türk futbolunda son dönemlere damga vuran ve adları ‘servet avcısına’ çıkan tazminatçı hakemler için Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir düzenlemeye gitti.
TAHİR KUM'UN ÖZEL HABERİ - Hakem avukat ilişkilerinin çok farklı boyutlara ulaşması ve bazı hakemlerin adliye koridorlarında yoğun mesai harcamalarının ardından, TFF, MHK bünyesinde yeni bir hukuk departmanı oluşturdu.
Bu hukuk departmanı için uzun yıllar TFF’de de görev yapan ve son olarak UÇK koordinatörlüğü görevi yürüten Avukat Sercan Teker ile anlaşan Türkiye Futbol Fetderasyonu, hakemlerle ilgili tüm hukuki davaları (sosyal medyadaki hakaretler) bu kurul üzerinden takip edecek. Avukat Teker başkanlığındaki yeni kurul, hakemlerin davalarının yanı sıra MHK ile ilgili tüm hukuki işleri de yürütecek.
