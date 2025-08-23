Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Davacı hakemlere TFF avukatı! Hakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu

Davacı hakemlere TFF avukatı! Hakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Davacı hakemlere TFF avukatı! Hakemlerin açtığı tazminat davaları için çözüm bulundu
TFF, Hukuk, Hakemler, MHK, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF, adliye koridorlarında cirit atan hakemlere “yeter” dedi. Türk futbolunda son dönemlere damga vuran ve adları ‘servet avcısına’ çıkan tazminatçı hakemler için Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir düzenlemeye gitti.

TAHİR KUM'UN ÖZEL HABERİ - Hakem avukat ilişkilerinin çok farklı boyutlara ulaşması ve bazı hakemlerin adliye koridorlarında yoğun mesai harcamalarının ardından, TFF, MHK bünyesinde yeni bir hukuk departmanı oluşturdu. 

Hakemlerin tazminat davaları çığırından çıktı! 'Dava'cıyım hakim bey - 1. Resim

MHK İŞLERİNE DE... 

Bu hukuk departmanı için uzun yıllar TFF’de de görev yapan ve son olarak UÇK koordinatörlüğü görevi yürüten Avukat Sercan Teker ile anlaşan Türkiye Futbol Fetderasyonu, hakemlerle ilgili tüm hukuki davaları (sosyal medyadaki hakaretler) bu kurul üzerinden takip edecek. Avukat Teker başkanlığındaki yeni kurul, hakemlerin davalarının yanı sıra MHK ile ilgili tüm hukuki işleri de yürütecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Komşuda trajikomik olay! Sahibinden kaçan at sırtındaki karpuz yüküyle trafiği birbirine kattıABD istihbaratında çatlak! Gizli rapor sızmıştı, Pentagon'da üst düzey isim görevden alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul'da: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" - SporRıdvan Yılmaz, Beşiktaş için İstanbul'da: "Yuvama döndüğüm için çok mutluyum"Bursaspor'un altyapısında yetiştiler... Fenerbahçe'den 3 transfer birden - SporBursaspor'un altyapısında yetiştiler... Fenerbahçe'den 3 transfer birdenFenerbahçe'nin yeni yıldızı Nene'den Mourinho sözleri: "O çok büyük bir hoca" - SporFenerbahçe'nin yeni yıldızı Nene'den Mourinho sözleri: "O çok büyük bir hoca"FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası! Yeni Malatyaspor'un 6 puanı silindi - SporFIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası!Ali Koç ile Tanju Özcan arasında kriz! "Telefonla arayarak hakaretler savurdu" - Spor"Telefonla arayarak hakaretler savurdu"Fenerbahçe, Harry Potter'ı eve döndürmekte kararlı! Kerem’de son tango - SporBruno Lage'den bıktıran 'Kerem' sorusuna bir cevap daha
Sonraki Haber Yükleniyor...