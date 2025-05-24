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Havalimanı 1 ay kapatılacak! Hatay'da gelişim, onarım çalışmaları başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Havalimanı 1 ay kapatılacak! Hatay&#039;da gelişim, onarım çalışmaları başlıyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay Havalimanı gelişim ve onarım çalışmaları nedeniyle 1 ay süreyle uçuşlara kapatılacak. 1 Ağustos'ta başlayacak çalışmaların 1 Eylül'de tamamlanması bekleniyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi çalışmaları kapsamında 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşların yapılamayacağını belirtti.

Masatlı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi kapsamında yürütülen çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanı 1 ay kapatılacak! Hatay'da gelişim, onarım çalışmaları başlıyor - 1. Resim

Vali Masatlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, Hatay'da büyük yıkıma sebebiyet veren depremin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imarını kapsayan iyileştirme operasyonu yürüttüklerini söyledi.

Depremde havalimanının da ciddi derecede zarar gördüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Depremin ilk zamanlarında ilimize personel ve yardım sevkiyatı noktasında ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla uçuşlarımız devam etmişti. Ancak daha kapasiteli ve Hataylı hemşehrilerimiz için daha konforlu uçuşların gerçekleştirilebilmesi adına 2023 Ekim ayında Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi işi ihale edildi. Havalimanımızın eskisinden daha sağlam, güçlü, güzel ve kapasiteli çalışması adına çalışmalara başlandı. Bu mega proje, mevcut pistin yenilenmesinden yeni bir pistin inşasına, yeni paralel taksi yollarının yapımından apronun yenilenmesine, çevre düzenlemesinden yeni güvenlik unsurlarına ve altyapısının yenilenmesine kadar tüm detayları içermektedir."

Havalimanı 1 ay kapatılacak! Hatay'da gelişim, onarım çalışmaları başlıyor - 2. Resim

HATAY HAVALİMANI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vali Masatlı, Hatay Havalimanı PAT sahaları onarımı ve gelişimi inşaat işi 1. etap kapsamında, 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde yeni yardımcı pist ile yeni apron geçişini sağlayan bağlantı taksi yolunun, 10 uçak park pozisyonu kapasiteli yeni apronun, yeni regülatör binası ve ısı merkezinin 1 Eylül'de tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını ifade etti.

Havalimanı 1 ay kapatılacak! Hatay'da gelişim, onarım çalışmaları başlıyor - 3. Resim

Planlanan bu işlemlerin bir an önce yapılabilmesi adına havalimanının 1 Ağustos-1 Eylül'de uçuşlara kapatılacağını bildiren Masatlı, bu süreçte acil durumlarda helikopter iniş kalkışlarının sağlanabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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