Dış politikada tercihler parti tabanına göre değişiyor! AK Parti seçmeni İslam dünyası ile ittifaktan yana

EMRAH ÖZCAN - CHP seçmeni arasında öne çıkan görüş yüzde 47 ile “Türkiye kendi bölgesinde bağımsız bir merkezî güç olmalı” fikri oldu. CHP’lilerin yalnızca yüzde 16,7’si Türk dünyası ile ittifakı, yüzde 6,1’i ise İslam dünyasıyla ittifakı savunuyor. Yüzde 17’si ise “AB ile ittifak kurulmalı” derken yüzde 4,6’sı ise “ABD ile ittifak kurulmalı” görüşünü benimsiyor.

MHP seçmeninin %42,5’i Türkiye’nin Türk dünyasıyla ittifak kurmasını istiyor. İkinci sırada %24 ile İslam dünyasıyla iş birliği seçeneği geliyor. Aynı seçmenin %19,2’si kendi bölgesinde bağımsız bir güç olma fikri üzerinde uzlaşıyor.

DEM Parti seçmenlerinin yüzde 36,7’si bağımsız bir merkezî güç fikrine yakınken, yüzde 26,9’u Avrupa Birliği ile ittifakı savunuyor. Ayrıca bu grupta yüzde 9,4’lük kesim ABD ile iş birliği fikrine destek vererek diğer partilerden ayrışıyor. Aynı seçmen grubunun İslam dünyası ile ittifaka desteği ise yüzde 11,9.

Yapılan anketteen az tercih edilen ise sırasıyla Afrika ülkeleri ile ittifak, ABD ile ittifak ve yükselen Asya ülkeleriyle ittifak oldu. Yine, kararsız seçmenin %45,5’i “Türkiye kendi bölgesinde bağımsız bir güç olmalı”, %19,9’u “İslam dünyası ile ittifak kurulmalı”, yüzde 19,5’i ise “Türk dünyası ile ittifak kurulmalı” dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL: FİLİSTİN'DEKİ KATLİAMA KARŞI HAREKETE GEÇİLMELİ! MECLİS'E GAZZE İÇİN OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ın Divriği ilçesindeki Ulucami’de cuma namazının ardından gazetecilere konuştu. Filistin’de yaşanan zulme dikkati çeken Özel, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’de kıtlık ilan ettiğini hatırlattı. Özgür Özel “Filistin’de, Gazze’de yaşananları, soykırımı, tehciri ve yaşanan kıtlığa karşı harekete geçmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz” dedi.