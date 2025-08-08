İşte son anket sonuçları! AK Partili Özdemir paylaştı: Fark 4 puan oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, son anket sonuçlarına göre, İstanbul'da 2, Türkiye genelinde 4 puan kadar CHP'nin önünde olduklarını bildirdi.

Türkiye Basın Federasyonunun Zeytinburnu'nda düzenlediği etkinlikte medya temsilcileriyle buluşan Özdemir, güçlü bir teşkilat altyapısı oluşturmak için mahalle teşkilatlarından başladıklarını ve bu sürecin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

İlçe başkanlarının haftada iki kez pazar yeri ve esnaf ziyareti gerçekleştirerek geri dönüşleri il yönetimine aktardığını belirten Özdemir, bir haftada 1600 yeni üyeyi partiye kazandırdıklarını, hedeflerinin 2 milyon üye olduğunu dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ertan Yıldız, Adem Soytekin gibi Ekrem İmamoğlu'nun en yakın çalışma arkadaşlarının etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğunu hatırlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak bu olayın siyasal zemine çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Burada bir mesele var ve büyük çoğunluğu da CHP'li isimler tarafından ya da bürokrasinin kendi içerisinde çıkıyor. Beykoz Belediyesinde, Şile Belediyesinde gördük. Burada CHP'nin içinde çıkan kavgadan kaynaklı bir durum söz konusu. Devlet burada gereğini yapıyor. Evet okuduğumuz, duyduğumuz birçok şey var ama biz yargının rahat çalışabilmesi için bunları dillendirmeyi, bu meselelerin içerisine girmeyi doğru bulmuyoruz. CHP'li yöneticiler bizim kavga zeminine girmemizi beklese de biz girmeyeceğiz. İddianameler ortaya çıktığında, sürecin toplum tarafından doğru anlaşılacağına adımız kadar eminiz. Zaten anketlerde bu meselelerin rüşvetle, parasal anlamda bir suç örgütüne karşı yapılan bir operasyon düşüncesinin artık toplum zihninde yerleştiği ve zamanla oturacağını düşünüyoruz."

Özdemir, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili ise Adli Tıp Kurumunun vereceği raporun önemli olduğuna işaret etti.

ANKET SONUÇLARI BELLİ OLDU! FAK 4 PUAN

Anket şirketlerinin verilerini paylaşan Özdemir, birçok firmanın sonuçlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Şu anda 2023 sonuçlarına yaklaştıklarını söyleyen Özdemir, "Yüzde 35'lere yaklaştığımız bir noktadayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile aramızda bir fark oluşmaya başladı. İstanbul'da 2 puan kadar, Türkiye genelinde ise 4 puan kadar CHP'nin önündeyiz. En son aldığımız anketler bu şekilde." dedi.

Özdemir, İmamoğlu'nun seçimlere çok uzun bir zaman varken şehir şehir gezip kendisini CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiğini, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanınca da kamuoyunda mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

"CHP'NİN OYLARI GERİYE ÇEKİLDİ"

CHP yöneticilerinin siyaset dilini sertleştirdiğini belirten Özdemir, "Çok sert bir muhalefet yapan Cumhuriyet Halk Partisi var. İyi ki de var. Özgür Özel'in tutumu, davranışları ve yapmış olduğu siyaset, Cumhuriyet Halk Partisini şu an 3-4 puan geriye çekmiş durumda. Bu siyasal dilin, yüreğinin yağını erittiği bir kitle var. 'Helal olsun. Özgür Başkan iyi güzel konuşuyor. Daha da sert konuşsun, bunlar zaten bunu hak ediyor' diyen bir kitle var. Ancak makul seçmen, toplum bundan hoşlanmıyor. Toplum bizden hizmet bekliyor." diye konuştu.