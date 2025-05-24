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Dışişleri'nden ABD ve AB'nin 'Suriye yaptırımları' kararları açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyet verici olarak nitelendirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir" sözlerine yer verildi.

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden ABD ve AB'nin 'Suriye yaptırımları' kararları açıklaması - 1. Resim

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasına yönelik son dönemde ABD ve AB tarafından alınan kararlara ilişkin şunları kaydetti:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların yürürlükten kaldırılması doğrultusunda son dönemde ABD ve Avrupa Birliği tarafından atılan adımlar memnuniyet vericidir. Bu düzenlemeler, Suriye'nin istikrar ve güvenliğe kavuşturulması çabalarında kritik önem taşımaktadır. Türkiye, Suriye'de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak adımları, kurumsal kapasitesi, özel sektörünün girişimci gücü ve işbirliğine açık tüm üçüncü ülkelerle birlikte hayata geçireceği faaliyetler eliyle desteklemeye devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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