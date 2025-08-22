Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FIFA'dan Türk kulübüne puan silme cezası! Yeni Malatyaspor'un 6 puanı silindi

FIFA Disiplin Komitesi, TFF 2. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un 6 puan silme cezası uyguladı.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden ancak yönetimsel sorunlar nedeniyle  TFF 2. Lig'e kadar düşen Yeni Malatyaspor'a FIFA'dan puan silme cezası geldi.

FIFA Disiplin Komitesi, Yeni Malatyaspor Kulübüne 6 puan tenzili cezası uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Yeni Malatyaspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

