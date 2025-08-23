Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Belediyeler yasayı uygulamıyor! Köpeksiz güvenli sokaklar istiyoruz...

Belediyeler yasayı uygulamıyor! Köpeksiz güvenli sokaklar istiyoruz...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belediyeler yasayı uygulamıyor! Köpeksiz güvenli sokaklar istiyoruz...
Köpek, Başıboş Köpek, Köpek Saldırısı, Hayvan, Toplantı, Trafik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Peş peşe yaşanan başıboş köpek saldırıları dört ayaklı terörü gündemin önüne çıkardı. GÜSODER Başkanı Murat Pınar, yasaya rağmen belediyelerin köpekleri toplamamasına tepki gösterdi.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA -İstanbul Valiliğinin 39 ilçeye okullar açılmadan sokak köpeklerinin toplatılması talimatı vermesini gazetemize değerlendiren Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) Başkanı Murat Pınar, belediyelerin görevini yerine getirmesi yönünde çağrı yaptı.

Belediyeler yasayı uygulamıyor! Köpeksiz güvenli sokaklar istiyoruz... - 1. Resim

10 yaşındaki kızı Mahra Melin’i köpek teröründe kaybeden Murat Pınar, Köpek Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen çok az belediyenin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini söyledi. Pınar, şunları kaydetti: Başıboş köpekler için daha önce ‘Kanun değişmeden hiçbir şey yapamayız’ diyen yerel yönetimler şimdi de birçok bahaneyle kanunu çiğniyor.

Düzenli toplayan belediye sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Eylül ayında okullar açılıyor. Çocuklar başıboş köpek sürüleri arasından geçerek okullarına gitmeye çalışacak. Yine saldırılar olacak, yeni acılar yaşanacak, yine hayatlar kararacak, aileler yasa bürünecek. Bir belediye başkanı hangi yetki ile yasaya uymayacağını söyleyebilir? Kızımı kaybettiğim yerde hâlâ aynı manzarayı görüyorum. Bu başıboşluğa ivedilikle son verilmesi önemli.

Kanun eksiksiz uygulanmasını istediklerini anlatan Pınar “Evlatlarımızı başıboş hayvanlara karşı uyaralım, CİMER ve Açık Kapı uygulamalarından başvuru yapmayı, 112 Acil İhbar Hattı’na kayıt açtırmayı, savcılıklara suç duyurusu yapmayı aksatmayalım. Biz vatandaşız, en doğal hakkımız kanunların uygulanması ve başıboş köpeksiz güvenli sokaklar istemek” dedi.

Dernek Sözcüsü Av. Meltem Zorba da “Ankara Valiliği koordinasyonunda toplamaların devam ettiğini görüyoruz. İstanbul’da da son dönemde ciddi adımlar atılıyor. Beklentimiz okullar açılana kadar toplama konusunda mesafe alınması. Ama burada bir sorun daha var. Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi hâlinde yapılan şikâyetler maalesef yargıda beklenen denetimi sağlayamıyor. Vatandaş hâlâ sokakta bu tehlikeyle karşılaşmaya devam ediyorsa, çözüm için adım atıldığına ikna olması zor. O yüzden özellikle okullar açılana kadar toplama çalışmalarının hızlandırılması şart” ifadelerini kullandı.

