El Salvador ‘tas kafa’ saç kesimini yasakladı! Darısı Türkiye'ye
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, devlet okullarında okuyan öğrencilerde “Edgar” adı verilen ve Türkiye’de “tas kafa” olarak bilinen saç kesimini yasakladı.
Bukele “El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı” şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.
“Ganster kültürü” ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.
