El Salvador ‘tas kafa’ saç kesimini yasakladı! Darısı Türkiye'ye

Bukele “El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı” şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

İlgili Haber Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

“Ganster kültürü” ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.