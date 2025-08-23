Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
El Salvador 'tas kafa' saç kesimini yasakladı! Darısı Türkiye'ye

El Salvador ‘tas kafa’ saç kesimini yasakladı! Darısı Türkiye'ye

- Güncelleme:
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, devlet okullarında okuyan öğrencilerde “Edgar” adı verilen ve Türkiye’de “tas kafa” olarak bilinen saç kesimini yasakladı.

Bukele “El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı” şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.

“Ganster kültürü” ile ilişkilendirilen bu saç kesimi ülkede Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.

