Yoshi Enomoto 'Oturum izni başvurum reddedildi' demişti: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

Güncelleme:
Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 yıldır Türkiye’de yaşayan Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto YouTube’da çektiği videolarla tanındı. Yoshi, önceki gün sosyal medyada yaptığı açıklamada, oturma izni başvurusunun reddedildiği ve Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söylemişti. Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerik olduğuna dikkat çekti.

2015’te değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden ülkeye dönerek yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto son paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - 1. Resim

Japon fenomen önceki gün yaptığı paylaşımda, oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söylemişti.

Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - 2. Resim

"YAŞASIN TÜRKİYE"

Yoshi Enomoto paylaşımında "Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerine yer vermişti.

Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - 3. Resim

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerik olduğuna dikkat çekti.

Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi - 4. Resim

"ÇALIŞMA İZNİNE BAŞVURMADAN TİCARİ FALİYETLERİNE DEVAM ETTİ"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli sosyal medya mecralarında "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı" yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir. İçişleri Bakanlığı'mızdan alınan bilgiye göre, ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmî açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur.”

 

