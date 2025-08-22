Yoshi Enomoto ‘Oturum izni başvurum reddedildi’ demişti: İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi

2015’te değişim öğrencisi olarak Türkiye’ye gelen, ardından yüksek lisans için yeniden ülkeye dönerek yerleşen Japon YouTuber Yoshi Enomoto son paylaşımıyla gündeme gelmişti.

Japon fenomen önceki gün yaptığı paylaşımda, oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söylemişti.

Yoshi Enomoto paylaşımında "Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye" ifadelerine yer vermişti.

Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan da açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içerik olduğuna dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çeşitli sosyal medya mecralarında "Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı" yönünde paylaşılan iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir. İçişleri Bakanlığı'mızdan alınan bilgiye göre, ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir. Söz konusu şahsın çalışma vizesi ile ülkemize gelmesinde ve çalışma izniyle ülkemizde kalmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Kamuoyunun, resmî açıklamalara itibar etmesi; eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur.”