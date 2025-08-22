''Tas kafa'' olarak biliniyor! Türkiye'de de tartışılan saç kesimi o ülkede artık yasak

Orta Amerika ülkesi El Salvador’dan ''Edgar’’ saç kesimi modeline ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimi modeli, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’nin kararıyla devlet okullarında yasaklandı.

GENÇLER ARASINDA BİR SEMBOL

1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkeler benzer bir saç kesimi kullanırken "Gangster kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi El Salvador'da Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak görülüyor.

Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülüyor.

Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" ifadelerinin yer aldığı bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.