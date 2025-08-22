Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor

Ünlü oyuncu Cumali Karakaya’nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Akasya Durağı”, “Adanalı”, “Arka Sokaklar” ve “Yalan Dünya” gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Karakaya, özellikle “Akasya Durağı”ndaki ‘Gececi Hüseyin’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Bir Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf, hayranlarının dikkatini çekti. Şu anda emlak sektöründe faaliyet gösteren Karakaya, önümüzdeki yıl kendi tiyatrosunu kurmayı planladığını da duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin son hali hakkında “Hiç değişmemiş”, “Zaman işte nasıl geçiyor” ve “Bence değişmiş ya” gibi yorumlarda bulundu.