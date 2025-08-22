Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor

Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor

- Güncelleme:
Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor
“Akasya Durağı” dizisinin unutulmaz karakterlerinden ‘Gececi Hüseyin’i canlandıran Cumali Karakaya’nın son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada ünlü ismi görenler yorum yağdırdı.

Ünlü oyuncu Cumali Karakaya’nın son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor - 1. Resim

“Akasya Durağı”, “Adanalı”, “Arka Sokaklar” ve “Yalan Dünya” gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Karakaya, özellikle “Akasya Durağı”ndaki ‘Gececi Hüseyin’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor - 2. Resim

Bir Instagram sayfasında paylaşılan fotoğraf, hayranlarının dikkatini çekti. Şu anda emlak sektöründe faaliyet gösteren Karakaya, önümüzdeki yıl kendi tiyatrosunu kurmayı planladığını da duyurdu.

Cumali Karakaya'nın son hali ortaya çıktı! Şimdi yaptığı işi duyanlar şaşırıyor - 3. Resim

Sosyal medya kullanıcıları ünlü ismin son hali hakkında “Hiç değişmemiş”, “Zaman işte nasıl geçiyor” ve “Bence değişmiş ya” gibi yorumlarda bulundu.

