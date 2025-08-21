Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Komedyen Emre Bulut 18 ayda 133 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Komedyen Emre Bulut 18 ayda 133 kilo verdi! Son hali herkesi şaşırttı

Vine videolarıyla tanınan Emre Mutlu, Instagram’da 2,4 milyon takipçiye ulaştı. Mide ameliyatıyla başladığı süreçte 18 ayda 133 kilo veren Mutlu, eski ve yeni halini sosyal medyada paylaştı. Takipçileri yorum yağdırdı.

Bir dönemin popüler sosyal medya platformu Vine, 2013-2016 yılları arasında pek çok fenomenin ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

Bu isimlerden biri olan Emre Mutlu, Vine döneminde kazandığı tanınırlığı günümüzde komedyen olarak sürdürmeye devam ediyor.

ESKİ VE YENİ HALİNİ YAN YANA KOYUP PAYLAŞTI

Instagram hesabında 2,4 milyon takipçisi bulunan Mutlu, geçtiğimiz dönemde mide ameliyatı olarak kilo verme sürecine girdi.

Yaklaşık 18 ay süren süreçte 133 kilo veren komedyen, eski ve yeni halini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini bilgilendirdi. Mutlu paylaşımında, kilo hedefi doğrultusunda kalan 23 kiloyu vermeye çalıştığını da ifade etti. Ünlü ismin son halini gören takipçileri yorum yağdırdı.

