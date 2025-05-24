Barış Alper Yılmaz için resmi teklif geldi! Galatasaray anında cevap verdi

Galatasaray'ın kazandığı üst üste 3 lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin listesine girmişti. Yıldız futbolcu için ilk resmi teklif geldi. Galatasaray, Premier Lig kulübünün teklifi üzerine cevabını iletti.

Galatasaray'ın 2021 yılında Ankara Keçiörengücü'den 2,1 milyon euroya transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, 3 sezondur yükselen form grafiğiyle dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı forma altında bu sezon 48 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve takım arkadaşlarına 6 asist yaptı. Barış Alper, istikrarlı performansı ve skor katkısı ile Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

WEST HAM UNITED'DAN 25 MİLYON EURO

Sözcü'de yer alan habere göre; Barış Alper Yılmaz için resmi transfer teklifi yapan ilk kulüp West Ham United oldu. Galatasaray yönetimiyle temas kuran İngiliz ekibi, "25 milyon euro ödemeye hazırız" mesajı gönderdi.

GALATASARAY KABUL ETMEDİ

Söz konusu rakam, sarı-kırmızılı kulübü tatmin etmedi ve West Ham United'a hemen olumsuz cevap verildi.

BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

Bu gelişme üzerine toplantı yapan yönetim, Barış Alper Yılmaz için istediği bonservis bedelini belirledi. West Ham United'ın 35 milyon euroya çıkması halinde milli oyuncunun ayrılığına onay verilmesi bekleniyor.

Napoli’nin de peşinde olduğu 25 yaşındaki futbolcunun, “Önceliğim kulübümün menfaatleri” demesi, Galatasaray yönetiminin pazarlıklarda elini güçlendiriyor.