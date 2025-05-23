Galatasaray'da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı'ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray, 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği organizasyon öncesi dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu. 3 Grammy Ödülü sahibi Dua Lipa, Galatasaray'ın kutlama programına katılmak için 3,5 milyon dolar talep etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Armasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazanan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.

DUA LIPA SÜRPRİZİ

Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.

YENİKAPI'YA GELMEK İÇİ 3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Dua Lipa, şampiyonluk kutlaması organizasyonu için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar talep etti. Rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Altay

Atiye

Aydilge

Betül Demir

Block3

Coşkun Sabah

Ebru Yaşar

Emircan İğrek

Enbe Orkestrası

Gripin

Gökhan Kırdar

Güliz Ayla

Kenan Doğulu