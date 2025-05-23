Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı'ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı'ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı&#039;ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala mutlu sona ulaşmayı garantileyen Galatasaray, 25'inci şampiyonluk ve 5'inci yıldızı 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği organizasyon öncesi dünyaca ünlü şarkıcının astronomik isteği gündem oldu. 3 Grammy Ödülü sahibi Dua Lipa, Galatasaray'ın kutlama programına katılmak için 3,5 milyon dolar talep etti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda ise 25'inci şampiyonluğuna ulaştı. Armasına 5'inci yıldızı eklemeye hak kazanan sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park'ın kapasitesinin şampiyonluk kutlamaları için yeterli olmadığını düşünerek, Yenikapı Miting Alanı için İstanbul Valiliği'nden izin aldı.

Galatasaray'da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı'ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - 1. Resim

DUA LIPA SÜRPRİZİ

Yönetimin, 25 Mayıs Pazar günü yapılacak programa Dua Lipa'nın da katılması için görüşmeler yaptığı iddia edildi. Ancak dünyaca ünlü 29 yaşındaki şarkıcıdan gelen cevap büyük şaşkınlık yaşattı.

Galatasaray'da Dua Lipa şaşkınlığı! Yenikapı'ya gelmek için istediği ücret dudak uçuklattı - 1. Resim

YENİKAPI'YA GELMEK İÇİ 3,5 MİLYON DOLAR İSTEDİ

Spor Gecesi'nin haberine göre; Dua Lipa, şampiyonluk kutlaması organizasyonu için sarı-kırmızılı kulüpten 3,5 milyon dolar talep etti. Rakamın çok yüksek olması nedeniyle Dua Lipa'ya herhangi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yerli sanatçıların yer aldığı bir organizasyon yapmaya karar verdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Altay
Atiye
Aydilge
Betül Demir
Block3
Coşkun Sabah
Ebru Yaşar
Emircan İğrek
Enbe Orkestrası
Gripin
Gökhan Kırdar
Güliz Ayla
Kenan Doğulu

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"İnan Kıraç kaçırıldı" iddialarının ardından yeni gelişme! 2 kişi gözaltındaBursa bu korku evini konuşuyor! Evdekiler savaş çıktı sandı ama gerçek bambaşka çıktı...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kartal'ın Viking aşkı! Beşiktaş transferde İskandinav ülkelerine yöneldi - SporBJK transferde İskandinav ülkelerine yöneldi!Trabzonsporünlü menajer ile çalışacak! İlk transfer; Gardi - SporTrabzonspor ünlü menajer ile çalışacak!Galatasaray'da can sıkan haber! Osimhen'e Al Hilal talip oldu - SporG.Saray'da can sıkan haber! Osimhen'e Arap kulüp talip olduAziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye: Hemen seçime git - SporYıldırım'dan F.Bahçe Başkanı Ali Koç'a tavsiye!Haydi Fener kupa seni bekler! THY Euroleague'de Final Four zamanı - SporTHY Euroleague'de Final Four zamanı!Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Gerçek 5 yıldız - SporMuslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme!
Sonraki Haber Yükleniyor...