Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mayıs 2025 13:07 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 13:13 - Güncelleme:

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor.

Kayserispor'a karşı geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı 3-0'lık galibiyetle Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yeni formatta 36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde şu ana kadar 24 kulüp belli oldu. TOTTENHAM, DEVLER LİGİ'NDE İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından Galatasaray'ın bir rakibi daha netlik kazandı. Manchester United'ı 1-0 yenerek, Kupa 2'de şampiyonluk kupasını kaldıran Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. İlgili Haber İngiliz basınından Ange Postecoglou'ya büyük övgü! "Dostum, ben bir kazananım" GALATASARAY'IN KESİNLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter, Liverpool, Manchester City, Marsilya, Monaco, Napoli, Paris Saint-Germain, PSV, Slavia Prag, Real Madrid, Sporting, Tottenham, Villarreal Premier Lig'de hafta sonu oynanacak karşılaşmaların ardından Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek 2 takım daha belli olacak. Bu ekipler, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek. İlgili Haber Fernando Muslera'nın yerine Andriy Lunin: Galatasaray'ın teklifini duyurdular

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş