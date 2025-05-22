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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi&#039;nde Galatasaray&#039;ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon direkt katılım sağlayacak. Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri belli olmaya devam ediyor.

Kayserispor'a karşı geçtiğimiz hafta iç sahada aldığı 3-0'lık galibiyetle Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Yeni formatta 36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde şu ana kadar 24 kulüp belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu - 1. Resim

TOTTENHAM, DEVLER LİGİ'NDE

İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından Galatasaray'ın bir rakibi daha netlik kazandı. Manchester United'ı 1-0 yenerek, Kupa 2'de şampiyonluk kupasını kaldıran Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

GALATASARAY'IN KESİNLEŞEN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Barcelona, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Inter, Liverpool, Manchester City, Marsilya, Monaco, Napoli, Paris Saint-Germain, PSV, Slavia Prag, Real Madrid, Sporting, Tottenham, Villarreal

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinden biri daha belli oldu - 2. Resim

Premier Lig'de hafta sonu oynanacak karşılaşmaların ardından Şampiyonlar Ligi'ni garantileyecek 2 takım daha belli olacak. Bu ekipler, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasına eklenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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