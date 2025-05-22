İngiliz basınından Ange Postecoglou'ya büyük övgü! "Dostum, ben bir kazananım"

Premier Lig'den 2 dev kulübün karşı karşıya geldiği UEFA Avrupa Ligi finalinde zafere ulaşan Tottenham oldu. San Mames Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Tottenham'da teknik patron Ange Postecoglou, İngiliz medyası tarafından ön plana çıkarıldı. Avustralyalı çalıştırıcının, maç sonundaki "Dostum, ben bir kazananım" açıklaması gündem oldu.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda kozlarını paylaştı. Manchester United'ı 1-0 yenerek kupaya uzanan Tottenham, tarihinde 3'üncü kez aynı organizasyonda şampiyonluk yaşadı.

"POSTECOGLOU SÖZÜNÜ TUTTU"

The Telegraph gazetesinde yer alan haberde, "Ange Postecoglou sözünü tuttu ve Tottenham'ın 17 yıllık kupa hasretine son verdi" ifadesi kullanıldı.

Postecoglou'nun maç sonu açıklamalarına değinen The Guardian, "Dostum, ben bir kazananım: Postecoglou Avrupa Ligi zaferinin ardından Tottenham'da devam etmek istiyor" yorumunu yaptı.

"17 YILLIK HASRETE SON VERDİ"

Daily Mail gazetesindeki haberde, "Postecoglou'nun takımı 17 yıllık kupa hasretine Manchester United karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle son verdi" şeklinde görüş belirtildi.

Independent'ın haberinde, Avustralyalı çalıştırıcıya maç sonrası sorulan bir soruya gönderme yapılarak, "Bu, Ange Postecoglou'nun en büyük başarısı mı?" denildi.

BBC'nin maçla ilgili haberinde ise Tottenham'ın ligdeki formsuzluğu ön plana çıkarılarak, "Bu Tottenham takımının, felaket bir lig sezonunun ardından 17 yıl sonra ilk gümüş madalyasını ve 1984'ten bu yana ilk Avrupa kupasını kazanmak için gereken cesaret ve kararlılığı gösterebileceğinden şüphe duyanlar kesinlikle çoktu" ifadesi kullanıldı.

"KARİYERİM BOYUNCA YAPTIĞIM TEK ŞEY KAZANMAK OLDU"

Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca yaptığım tek şey kazanmak oldu. Daniel (Levy, Tottenham'ın başkanı) bile şöyle dedi: 'Geçmişte kazananları tercih ettik ve şimdi Ange'ye sahibiz.' Dostum, ben bir kazananım" yorumunu yaptı.

Finalden önce koltuğunun sallantıda olduğu iddialarına gönderme yapan 59 yaşındaki antrenör, kulüpte kalıp kalmayacağı hakkında, "Hala bu takımı kuruyoruz. Takıma biraz tecrübe katmamız gerekiyor. Ben futbol takımının başındayım, bu karar benim elimde değil. Tek önemsediğim şey bu kupa. Planlanmış bir toplantı yok, kimse bana bir şey söylemedi" şeklinde konuştu.

"TAZMİNATI KONUŞMADAN GİDERİM"

Finalin kaybeden tarafı Manchester United'ın teknik direktörü Ruben Amorim, istenmediği takdirde tazminat istemeden ayrılacağını söyledi. Amorim, "Ben her zaman açığım. Eğer yönetim kurulu ve taraftarlar benim doğru kişi olmadığımı düşünürse, ertesi gün tazminat konusunu hiç konuşmadan giderim" dedi.

Kovulmadığı sürece işinin başında olacağını ekleyen 40 yaşındaki Portekizli antrenör, "Ama bırakmayacağım. İşime gerçekten güveniyorum. Ve gördüğünüz gibi, iş yapma biçimimde hiçbir şeyi değiştirmeyeceğim" değerlendirmesini yaptı.