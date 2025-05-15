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Tottenham'ın yeni teknik direktör adayı: Francesco Farioli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tottenham&#039;ın yeni teknik direktör adayı: Francesco Farioli
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premier Lig ekibi Tottenham, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlıyor. Liste başındaki isim ise Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gelecek sezon için teknik direktör arayışları hız kazandı. TeamTalk'ta yer alan habere göre, Tottenham yönetimi, mevcut teknik direktör Ange Postecoglou'dan memnun değil ve sezon sonunda değişiklik yapmayı değerlendiriyor.

Tottenham'ın yeni teknik direktör adayı: Francesco Farioli - 1. Resim

Tottenham'ın gündemindeki en güçlü adaylardan biri, Ajax'ın genç teknik direktörü Francesco Farioli. 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, kulübün uzun vadeli projelerine uygun bir isim olarak değerlendiriliyor. Haberde, Farioli'nin sözleşmesinde yer alan 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin de Tottenham için makul bulunduğu ifade edildi.

Tottenham'ın yeni teknik direktör adayı: Francesco Farioli - 2. Resim

Farioli'nin isminin gündeme gelmesinde, kulüp içindeki etkili isimlerden futbol danışmanı Fabio Paratici'nin büyük rol oynadığı belirtildi. Paratici'nin, genç teknik direktörü Başkan Daniel Levy'ye önerdiği ve Farioli'nin aday listesinde en üst sıralarda yer aldığı aktarıldı.

Tottenham'ın yeni teknik direktör adayı: Francesco Farioli - 3. Resim

İtalyan teknik adamın adı, daha önce de Bayer Leverkusen ile anılmıştı. Leverkusen'in, Xabi Alonso'yu Real Madrid'e göndermesi halinde Farioli'yi takımın başına getirmeyi düşündüğü iddia edilmişti.

Temmuz 2024'te Ajax'ın başına geçen Francesco Farioli, Hollanda ekibiyle çıktığı 53 maçta 34 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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