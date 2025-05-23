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Haberler > Spor > Galatasaray duyurdu: Yapmayanlar kutlamaya katılamayacak! İşte Yenikapı programı...

Galatasaray duyurdu: Yapmayanlar kutlamaya katılamayacak! İşte Yenikapı programı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray duyurdu: Yapmayanlar kutlamaya katılamayacak! İşte Yenikapı programı...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupayı Yenikapı Miting Alanı'nda alacak. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 mayıs Pazar günü gerçekleşecek organizasyona dair programı duyurdu. Açıklamada, "etkinlik notları" başlığı altında kutlamada uyulması gereken kurallara dikkat çekildi.

Galatasaray, Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu Yenikapı'da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Yenikapı Miting Alanı'ndaki kutlamaların programı ve etkinlik notları açıkladı.

Galatasaray resmen duyurdu! İşte Yenikapı programı... - 1. Resim

BUNU YAPMAYANLAR KUTLAMAYA GİREMEYECEK

Etkinlik alanına girmek isteyen taraftarların, GSPlus uygulamasını indirip, kayıt olması gerektiği vurgulandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten "Şampiyonluk kupamız Yenikapı'ya geliyor" başlığıyla yapılan açıklamada, şampiyonluk kutlamasına dair şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin ilk ve 5 yıldızlı şampiyonu Galatasaray, 25. şampiyonluğu ile beşinci yıldızı göğsüne takıyor!

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında büyük Galatasaray taraftarıyla birlikte kupamızı kaldırıyoruz!

Galatasaray resmen duyurdu! İşte Yenikapı programı... - 2. Resim

Etkinlik programı

24.05.2025
Saat 12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
Saat 19.00 Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının Fanzone Etkinlik Alanı’nda izlenmesi

25.05.2025
12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış
15.00-19.00 DJ Performansları
19.05 Konserlerin Başlangıcı
Drone Gösterisi 
Pyro Show 
Kupa Töreni

Galatasaray resmen duyurdu! İşte Yenikapı programı... - 3. Resim

Etkinlik notları

• ⁠Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.

• ⁠Ayakta etkinliktir.

• ⁠Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.

• ⁠Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.

• ⁠Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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