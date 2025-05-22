GS Plus nedir, nasıl indirilir, ücretli mi? Galatasaray Yenikapı şampiyonluk kutlamalarına GS Plus indirenler katılabilecek!

Galatasaray 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak 5. yıldızını armasına ekledi. Tarihi başarıyı taraftarlarıyla paylaşmak isteyen sarı-kırmızılı camia, muhteşem bir kutlama organizasyonuna hazırlanıyor. İstanbul Yenikapı’da gerçekleşecek şampiyonluk kutlamasında taraftarların katılımı için Galatasaray’ın yeni dijital platformu GS Plus kilit rol oynuyor. GS Plus nedir, nasıl indirilir, ücretli mi merakla araştırılmaya başlandı.

GS PLUS NEDİR?

Galatasaray Spor Kulübü tarafından taraftar deneyimini daha interaktif ve ayrıcalıklı hale getirmek amacıyla geliştirilen GS Plus gündemde. Mobil uygulama olarak sunulan sistem, taraftarlara çeşitli içerikler, kampanyalar ve etkileşim alanları sunuyor.

GS Plus sayesinde kullanıcılar sadece Galatasaray’a dair güncel haberleri ve maç sonuçlarını takip etmekle kalmıyor aynı zamanda antrenman görüntüleri, futbolcularla yapılan özel röportajlar, yayınlanmamış videolar ve kulüp içi gelişmelere dair kapsamlı içeriklere de ulaşabiliyor.

GS PLUS NASIL İNDİRİLİR?

Galatasaray taraftarları, akıllı cihazlarına GS Plus uygulamasını Google Play Store ya da App Store üzerinden ücretsiz olarak indirebiliyor. Uygulama indirildikten sonra kullanıcılar, üyelik oluşturma adımlarını takip ederek kişisel profillerini oluşturabiliyor.

Standart üyelikle sunulan temel hizmetlere erişim sağlandıktan sonra dileyen kullanıcılar, uygulama içerisinden Premium üyeliğe geçerek daha fazla ayrıcalıktan faydalanabiliyor. İndirme ve kurulum süreci son derece pratik olan GS Plus, Galatasaraylılar için dijital bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

GS PLUS ÜCRETLİ Mİ?

GS Plus uygulamasının temel sürümü ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede her Galatasaray taraftarı uygulamaya erişip birçok içeriği rahatlıkla görüntüleyebiliyor. Daha fazla özellik ve özel ayrıcalıklar için Premium üyelik seçeneği devreye giriyor.

Premium paket, taraftarlara yalnızca özel içerik sunmakla kalmıyor; GS Store alışverişlerinde indirim, GS Para puanlarında avantaj, maç biletlerinde öncelik ve özel çekilişlere katılım gibi birçok fırsat da sunuyor. Premium abonelik için aylık ve yıllık ödeme seçenekleri mevcut. Aylık 350 TL ücretle sunulan üyelik, yıllık tercih edildiğinde aylık 190,5 TL’ye denk gelen toplam 2.286 TL karşılığında alınabiliyor.

GALATASARAY YENİKAPI ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA GİRMEK İÇİN GS PLUS ŞART MI?

Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda elde ettiği 25. şampiyonluk, 5. yıldızla taçlanırken; bu büyük başarı özel bir organizasyonla kutlanacak. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlaması İstanbul Yenikapı’da gerçekleşecek ve bu organizasyona katılım GS Plus uygulaması aracılığıyla sağlanacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in yaptığı açıklamaya göre, kutlamalara katılmak isteyen taraftarların GS Plus uygulamasını telefonlarına indirmeleri yeterli olacak. Uygulamayı indiren herkes kutlamalara ücretsiz şekilde giriş yapabilecek.