15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar
İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. Maraton güzergahında bulunan yollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli belirlenen saatlerde araç geçişine kapatılacak. 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak merak edilirken 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar da araştırılıyor.
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için hazırlanan parkurda sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabahın erken saatlerinde başlayacak uygulama nedeniyle Boğaz geçişlerinde ulaşımda duraksamalar olacak. Peki, 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak?
15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?
İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi, sporcuların yarışa katılabilmesi için araç trafiğine kapatılacak.
Köprüdeki kısıtlama gece saat 03.00'te başlayacak. Yaklaşık 11 saat sürecek uygulamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te yeniden trafiğe açılması öngörülüyor.
AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?
Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılacak bir diğer önemli ulaşım noktası Avrasya Tüneli olacak. İstanbul'un iki yakası arasındaki geçişlerde kullanılan tünelde de yarış organizasyonu süresince ulaşım kısıtlaması uygulanacak.
Avrasya Tüneli, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak, saat 15.00'te ise açılacak.
İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 KASIM
|Yol / Güzergah
|Kapanış saati
|Açılış saati
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|03.00
|15.00
|Avrasya Tüneli
|06.00
|15.00
|Galata Köprüsü
|06.00
|Kademeli
|Kennedy Caddesi
|06.00
|Kademeli
|Rauf Orbay Caddesi
|06.00
|Kademeli
|Ragıp Gümüşpala Caddesi
|06.00
|Kademeli
|Reşadiye Caddesi
|06.00
|Kademeli
|Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri
|Maraton öncesinde
|Kademeli
|Dolmabahçe ve Meclis-i Mebusan caddeleri
|Maraton öncesinde
|Kademeli
|Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri
|Maraton öncesinde
|Kademeli
|Sultanahmet ve tarihi yarımada çevresindeki yollar
|06.00
|Kademeli
|Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Karaköy çevresindeki yollar
|06.00
|Kademeli
|Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi bağlantı yolları
|03.00'ten itibaren
|Kademeli
Alternatif güzergahlar
- Avrupa Yakası: D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl
- Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı.
- Anadolu Yakası: Nuhkuyusu Caddesi ve uygun bağlantı yolları.
- İki yaka arası geçiş: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü.