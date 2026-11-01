Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar
Başlık Resmi15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak

İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. Maraton güzergahında bulunan yollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli belirlenen saatlerde araç geçişine kapatılacak. 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak merak edilirken 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar da araştırılıyor.

Kaydet
|
Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için hazırlanan parkurda sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabahın erken saatlerinde başlayacak uygulama nedeniyle Boğaz geçişlerinde ulaşımda duraksamalar olacak. Peki, 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak?

15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar
Başlık Resmi15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi, sporcuların yarışa katılabilmesi için araç trafiğine kapatılacak.

Köprüdeki kısıtlama gece saat 03.00'te başlayacak. Yaklaşık 11 saat sürecek uygulamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te yeniden trafiğe açılması öngörülüyor.

15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar
Başlık Resmi15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?

Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılacak bir diğer önemli ulaşım noktası Avrasya Tüneli olacak. İstanbul'un iki yakası arasındaki geçişlerde kullanılan tünelde de yarış organizasyonu süresince ulaşım kısıtlaması uygulanacak.

Avrasya Tüneli, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak, saat 15.00'te ise açılacak.

15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar
Başlık Resmi15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 KASIM

Yol / GüzergahKapanış saatiAçılış saati
15 Temmuz Şehitler Köprüsü03.0015.00
Avrasya Tüneli06.0015.00
Galata Köprüsü06.00Kademeli
Kennedy Caddesi06.00Kademeli
Rauf Orbay Caddesi06.00Kademeli
Ragıp Gümüşpala Caddesi06.00Kademeli
Reşadiye Caddesi06.00Kademeli
Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleriMaraton öncesindeKademeli
Dolmabahçe ve Meclis-i Mebusan caddeleriMaraton öncesindeKademeli
Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleriMaraton öncesindeKademeli
Sultanahmet ve tarihi yarımada çevresindeki yollar06.00Kademeli
Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Karaköy çevresindeki yollar06.00Kademeli
Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi bağlantı yolları03.00'ten itibarenKademeli

Alternatif güzergahlar

  • Avrupa Yakası: D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl
  • Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı.
  • Anadolu Yakası: Nuhkuyusu Caddesi ve uygun bağlantı yolları.
  • ⁠İki yaka arası geçiş: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü.
İLGİLİ HABERLER
İstanbul
GÜNDEM
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli için saat verildi
Bugün metrobüs çalışıyor mu? 1 Kasım İstanbul Maratonu sefer düzenlemesi
HABERLER
Bugün metrobüs çalışıyor mu? 1 Kasım İstanbul Maratonu sefer düzenlemesi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.