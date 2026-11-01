İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde trafik düzenlemesine gidilecek. Maraton güzergahında bulunan yollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli belirlenen saatlerde araç geçişine kapatılacak. 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak merak edilirken 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar da araştırılıyor.

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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu için hazırlanan parkurda sporcuların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda ana arter ve bağlantı yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabahın erken saatlerinde başlayacak uygulama nedeniyle Boğaz geçişlerinde ulaşımda duraksamalar olacak. Peki, 15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak?

15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Maratonu'nun başlangıç noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişi, sporcuların yarışa katılabilmesi için araç trafiğine kapatılacak.

Köprüdeki kısıtlama gece saat 03.00'te başlayacak. Yaklaşık 11 saat sürecek uygulamanın ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 14.00'te yeniden trafiğe açılması öngörülüyor.



15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

AVRASYA TÜNELİ SAAT KAÇTA TRAFİĞE AÇILACAK?

Maraton nedeniyle araç trafiğine kapatılacak bir diğer önemli ulaşım noktası Avrasya Tüneli olacak. İstanbul'un iki yakası arasındaki geçişlerde kullanılan tünelde de yarış organizasyonu süresince ulaşım kısıtlaması uygulanacak.

Avrasya Tüneli, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'da araç trafiğine kapatılacak, saat 15.00'te ise açılacak.



15 Temmuz Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Kasım Pazar trafiğe kapalı yollar

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 1 KASIM

Yol / Güzergah Kapanış saati Açılış saati 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 03.00 15.00 Avrasya Tüneli 06.00 15.00 Galata Köprüsü 06.00 Kademeli Kennedy Caddesi 06.00 Kademeli Rauf Orbay Caddesi 06.00 Kademeli Ragıp Gümüşpala Caddesi 06.00 Kademeli Reşadiye Caddesi 06.00 Kademeli Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri Maraton öncesinde Kademeli Dolmabahçe ve Meclis-i Mebusan caddeleri Maraton öncesinde Kademeli Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri Maraton öncesinde Kademeli Sultanahmet ve tarihi yarımada çevresindeki yollar 06.00 Kademeli Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Karaköy çevresindeki yollar 06.00 Kademeli Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi bağlantı yolları 03.00'ten itibaren Kademeli

Alternatif güzergahlar

Avrupa Yakası: D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl

Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı.

Anadolu Yakası: Nuhkuyusu Caddesi ve uygun bağlantı yolları.

⁠İki yaka arası geçiş: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

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