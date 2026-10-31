İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli için saat verildi

İstanbul Maratonu nedeniyle 1 Kasım Pazar günü kent genelinde çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ise saat 06.00'dan itibaren çift yönlü araç trafiğine kapatılacak. Beşiktaş, Üsküdar, Fatih ve Bakırköy başta olmak üzere birçok noktada ulaşım kısıtlanırken sürücüler için alternatif güzergâhlar belirlendi.

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İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu nedeniyle ulaşımda geniş kapsamlı düzenlemeye gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, maraton güzergâhında ve bağlantı yollarında uygulanacak trafik kısıtlamalarını duyurdu.

Sabahın erken saatlerinde başlayacak yol kapatmaları nedeniyle özellikle Avrupa ve Anadolu yakaları arasındaki geçişlerde, sahil yollarında ve tarihi yarımada çevresinde ulaşımın etkilenmesi bekleniyor.

İstanbulda yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli için saat verildi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SAAT KAÇTA KAPANACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 1 Kasım Pazar günü saat 03.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak.

İETT'nin açıklamasına göre köprünün saat 15.00'e kadar kapalı kalması planlanıyor.

Köprüyle birlikte Zincirlikuyu, Uzunçayır, Ünalan, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki bazı bağlantı yollarında da trafik akışı durdurulacak.

Sürücüler, belirlenen noktalardan Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine sevk edilecek.

AVRASYA TÜNELİ VE GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPANACAK

Maraton nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü de çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Aynı saatten itibaren Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde trafik akışı durdurulacak.

Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak da trafiğe kapatılacak noktalar arasında bulunuyor.

İstanbulda yarın bu yollar trafiğe kapatılacak! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli için saat verildi

İSTANBUL'DA 1 KASIM PAZAR GÜNÜ HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre maraton nedeniyle trafiğe kapatılacak başlıca yollar şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları

Avrasya Tüneli

Galata Köprüsü

Barbaros Bulvarı'nın belirlenen bölümleri

Dolmabahçe ve Meclis-i Mebusan caddeleri

Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri

Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane ve Karaköy çevresindeki bazı yollar

Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi

Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri

Sultanahmet ve tarihi yarımada çevresindeki bazı cadde ve sokaklar

Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki köprü bağlantı yolları

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR BELLİ OLDU

Trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle sürücüler için alternatif güzergâhlar da açıklandı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu, Yeni Havaalanı Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, 10. Yıl Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Atatürk Bulvarı alternatif güzergâhlar arasında bulunuyor.

Anadolu Yakası'nda ise sürücülerin Nuhkuyusu Caddesi ile uygun bağlantı yollarını kullanabileceği bildirildi.

İki yaka arasında araçlarıyla geçiş yapmak isteyen sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olduğu saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü tercih edebilecek.

METROBÜS SEFERLERİ DE ETKİLENECEK

İstanbul Maratonu nedeniyle metrobüs seferlerinde de geçici düzenlemeye gidilecek.

İETT'nin açıklamasına göre maraton boyunca Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme istasyonları arasında metrobüs hizmeti verilemeyecek.

Seferler, Söğütlüçeşme yönünde Beylikdüzü Son Durak-Mecidiyeköy, Beylikdüzü yönünde ise Zincirlikuyu-Beylikdüzü Son Durak arasında sürdürülecek.

İki yaka arasında toplu taşımayla seyahat edecek vatandaşlar için Marmaray ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden ulaşım sağlayan otobüs hatları alternatif olacak.

İSTANBUL'DA KAPANAN YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle kapatılan yollar, yarışmacıların parkurdaki geçişlerini tamamlamasının ardından kademeli olarak yeniden araç trafiğine açılacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün saat 15.00'te, maraton güzergâhındaki diğer yolların ise en geç saat 16.00 civarında açılması bekleniyor.

Yetkililer, sürücülerin yolculuklarını trafik düzenlemelerini dikkate alarak planlamalarını ve alternatif güzergâhları kullanmalarını öneriyor.

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