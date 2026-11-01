İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenecek 48. İstanbul Maratonu, toplu ulaşımda değişikliklere neden olacak. ''Bugün metrobüs çalışıyor mu?'' sorgulanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün belirli saatlerde trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüs seferleri için düzenlemeye gidildi.

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İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma kullanacak vatandaşlar, 48. İstanbul Maratonu nedeniyle uygulanacak ulaşım tedbirlerini araştırmaya başladı. Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu kapsamında gerçekleştirilecek organizasyon Boğaz geçişlerinde ve metrobüs hattında ulaşım planlamasını değiştirecek. Peki, bugün metrobüs çalışıyor mu?

Bugün metrobüs çalışıyor mu? 1 Kasım İstanbul Maratonu sefer düzenlemesi

BUGÜN METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

1 Kasım 2026 Pazar günü metrobüs seferleri durdurulmayacak. İstanbul Maratonu dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, gece saat 03.00'ten itibaren araç trafiğine kapatılacak ve kapanma uygulaması saat 15.00'e kadar devam edecek.

Bu süre içerisinde metrobüs araçları Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasındaki güzergahı kullanamayacak.

Metrobüs hizmeti, maraton boyunca iki ayrı bölümde sürdürülecek. Söğütlüçeşme yönüne seyahat edecek yolcular için Beylikdüzü Son Durak ile Mecidiyeköy arasında ulaşım sağlanacak. Beylikdüzü yönünde ise Zincirlikuyu ile Beylikdüzü Son Durak arasındaki istasyonlarda seferler devam edecek.

Bugün metrobüs çalışıyor mu? 1 Kasım İstanbul Maratonu sefer düzenlemesi

ANADOLU YAKASI'NA NASIL GİDİLİR? İETT ALTERNATİF OTOBÜS HATLARI

İETT'nin bilgilendirmesinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden çalışan otobüs hatlarının kullanılabileceği belirtildi. Mecidiyeköy üzerinden Anadolu Yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar 121A, 122C, 121B, 122M, 121BS, 522ST ve 622 numaralı İETT otobüs hatlarından yararlanabilecek.

Levent bağlantısını tercih eden yolcular için ise 129L, E-3 ve 500T numaralı otobüs hatları alternatif ulaşım imkanı sunacak. Hatlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanarak Anadolu Yakası'na ulaşım sağlayacak.

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