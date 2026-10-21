48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu için kayıtlar 21 Ekim itibariyle başladı. Dünyanın kıtalararası koşulan önemli maraton organizasyonlarından biri olan İstanbul Maratonu’na katılacak vatandaşların kayıt sürecini tamamlaması gerekiyor. Kaydolduktan sonra göğüs numaralarını teslim almayan kişiler koşuya katılamayacak. Peki,2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul işbirliğiyle düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu Halk Koşusu kategorisinin kayıt dönemi, 21 Ekim Çarşamba günü itibariyle başladı.

Halk Koşusu'na katılmak için gerekli göğüs numaraları, 21 Ekim'den itibaren Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Bostancı Sahil Spor Kompleksi, Hasan Doğan Spor Kompleksi, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Sefaköy Yüzme Havuzu, Fatih Spor Kompleksi, Cemal Kamacı Spor Kompleksi ve Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi'nde dağıtılacak. Kaydolduktan sonra göğüs numaralarını teslim almayan kişiler koşuya katılamayacak.

2026 İstanbul Maratonu Halk Koşusu kayıtları nereden ve nasıl yapılır?

HALK KOŞUSU İÇİN KAYIT NASIL YAPILIR?

Halk Koşusu kayıtları için 5 bin kişilik kontenjan ayrılacak. Koşuda yer almak isteyen sporseverler, kayıtlarını event.spor.istanbul adresinden ücretsiz olarak yapabilecek.48. İstanbul Maratonu ve Halk Koşusu kayıtları, Spor İstanbul Etkinlik adresi veya İstanbul Senin uygulamasındaki “İBB Etkinlik” mini uygulaması üzerinden yapılmaktadır.

Katılımcı, 1 Kasım 2026 tarihi itibari ile 14 yaşını doldurmuş olmalıdır. Halk Koşusu kayıtlarından ücret alınmamaktadır.Kayıt işlemlerini yaptırmayan katılımcılar etkinlik alanına alınmayacak.

Her bir katılımcı için yeni kullanıcı tanımlayarak kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Ailece iştirak edecek katılımcıların her bir aile üyesinin ayrı ayrı kayıt olması gerekmektedir.Katılımcılar göğüs numarasını almak istediği diğer katılımcının/katılımcıların kimliğini ibraz ederek göğüs numarasını teslim alabilir. Adınıza kayıtlı göğüs numarasını başka bir katılımcıya veremezsiniz.

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