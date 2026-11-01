İstanbul'da 1 Kasım 2026 Pazar günü düzenlenen 48. İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde çok sayıda cadde, bağlantı yolu ve köprü trafiğe kapatıldı. Maraton güzergahında yer alan Avrasya Tüneli de araç geçişine geçici olarak kapatılan noktalar arasında. Vatandaşlar ise ''Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

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İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar bugün gündemde yerini aldı. 48. İstanbul Maratonu sebebiyle bazı güzergahlarda yollar trafiğe kapatıldı. Sabah saatlerinden itibaren iki yönde de ulaşımın durdurulduğu Avrasya Tünelinin yeniden ne zaman hizmete gireceği sürücüler tarafından araştırılıyor. Peki, Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı?

Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı? İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

AVRASYA TÜNELİ KAPALI MI?

48. İstanbul Maratonu kapsamında alınan trafik tedbirleri nedeniyle Avrasya Tüneli, 1 Kasım Pazar günü saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Avrasya Tüneli'nin yanı sıra Galata Köprüsü, Kennedy Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi de saat 06.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılan güzergahlar arasında.

Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı? İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

AVRASYA TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Maratonu nedeniyle ulaşıma kapatılan Avrasya Tüneli'nin 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Sürücülerin sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında yolculuk yaparken kapalı güzergahları ve alternatif yolları incelemesi önerildi.

Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı? İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

AVRUPA YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



•⁠ ⁠15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktaları

•⁠ ⁠Güney Zincirlikuyu ayrımı

•⁠ ⁠Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

•⁠ ⁠Kuzey Ünalan, Ataşehir ve Sabiha Gökçen ayrımları

•⁠ ⁠Gayrettepe Melas Otel önü D-100 kara yolu güney katılımı

•⁠ ⁠Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı

•⁠ ⁠Sait Çiftçi D-100 kara yolu güney katılımı

•⁠ ⁠Varyant üzerindeki bağlantı noktaları

•⁠ ⁠Kısıklı Caddesi ve Mahir İz Caddesi üzerinden Altunizade Köprüsü D-100 kuzey yönü katılımları

•⁠ ⁠Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü bağlantısı

•⁠ ⁠Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılımı

Saat 06.00 itibarıyla kapatılacak yollar:

•⁠ ⁠Avrasya Tüneli (çift yönlü)

•⁠ ⁠Galata Köprüsü (çift yönlü)

•⁠ ⁠Ragıp Gümüşpala Caddesi (çift yönlü)

•⁠ ⁠Reşadiye Caddesi (çift yönlü)

•⁠ ⁠Kennedy Caddesi (çift yönlü)

•⁠ ⁠Rauf Orbay Caddesi (çift yönlü)

•⁠ ⁠Havuzlu Kavşak Alt Geçidi

•⁠ ⁠Ankara Caddesi

•⁠ ⁠Alemdar Caddesi

•⁠ ⁠Divanyolu Caddesi

•⁠ ⁠Ahırkapı Caddesi

•⁠ ⁠Genç Osman Caddesi

•⁠ ⁠Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi

•⁠ ⁠Namık Kemal Caddesi

•⁠ ⁠Aksakal Sokak

•⁠ ⁠Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı

•⁠ ⁠TAT Towers önü

•⁠ ⁠Metrobüs durakları

•⁠ ⁠Balmumcu tünel girişi ve Balmumcu Kavşağı

•⁠ ⁠Merkez Komutanlığı çevresi

•⁠ ⁠Yıldız ve Serencebey çevresi

•⁠ ⁠Dolmabahçe ve Kabataş çevresi

•⁠ ⁠Salı Pazarı

•⁠ ⁠Fındıklı ve Tophane çevresi

•⁠ ⁠Kemeraltı Caddesi

•⁠ ⁠Perşembe Pazarı

•⁠ ⁠Boğazkesen Caddesi

•⁠ ⁠Kadırgalar Caddesi altbaş ışıklar

•⁠ ⁠Ressam Hamdibey, Bostancı Veli, Abbasağa, İnebolu, Akyol ve Hasfırın sokakları

•⁠ ⁠Sabancı Lisesi ve Çiğdem çevresi

•⁠ ⁠Beşiktaş İskele çevresi

•⁠ ⁠İnönü Caddesi AKM ve MKE önü sokakları

•⁠ ⁠Ortaköy dönüşleri

•⁠ ⁠Beşiktaş Meydanı

•⁠ ⁠Karaköy Meydanı

•⁠ ⁠Deniz Liman çıkışı

•⁠ ⁠Revani Sokak gelişi

•⁠ ⁠Mebusan Yokuşu Sokak başı

•⁠ ⁠Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu gidişleri

•⁠ ⁠Refik Saydam Caddesi ve Atatürk Köprüsü üzerinden Perşembe Pazarı'na giriş

•⁠ ⁠Şişhane Meydanı'ndan Bankalar Caddesi'ne giriş

•⁠ ⁠Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak girişi

•⁠ ⁠Çırağan Caddesi

•⁠ ⁠Tersane Caddesi

•⁠ ⁠Meclis-i Mebusan Caddesi

•⁠ ⁠Dolmabahçe Caddesi

•⁠ ⁠Necatibey Caddesi

•⁠ ⁠Dolmabahçe Gazhane Caddesi

•⁠ ⁠Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklardan iniş istikameti

•⁠ ⁠Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydanı ile Yıldız ışıkları arası

•⁠ ⁠Ortaköy Meydanı Beşiktaş istikameti

•⁠ ⁠Palangalar Işıklar Beşiktaş Meydanı istikameti



Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı? İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR



•⁠ ⁠Kısıklı Caddesi Altunizade Köprüsü'nden D-100 kara yolu güney yönüne katılım

•⁠ ⁠Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 kara yolu güney bağlantısı

•⁠ ⁠Şile Yolu'nun Libadiye Kavşağı ile Kısıklı Caddesi arasındaki bölümü

•⁠ ⁠Avrasya Tüneli D-100 kuzey yolu girişleri

•⁠ ⁠Mahir İz Caddesi

•⁠ ⁠Fahrettin Kerim Gökay Caddesi

•⁠ ⁠Akagündüz Sokak kavşağından itibaren ilgili yol bağlantısı

•⁠ ⁠Gümüşyolu Caddesi'nin Baba Nakkaş Sokak kesişiminden Beylerbeyi yönü

•⁠ ⁠Yalıboyu Caddesi'nin Beylerbeyi Çamlıca Caddesi kesişiminden Beylerbeyi yönü

•⁠ ⁠Abdullahağa Caddesi'nin Kuzguncuk Caddesi kesişiminden Beylerbeyi yönü

•⁠ ⁠Abdullahağa Caddesi'nin Eski Çınar Sokak kesişiminden Beylerbeyi yönü

•⁠ ⁠Kısıklı Caddesi, Bağlaryolu Sokak ve Nurbaba Sokak kavşağından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü



Avrasya Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı? İstanbul trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

AVRUPA YAKASI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

•⁠ ⁠D-100 kara yolu

•⁠ ⁠Yeni Havaalanı Caddesi

•⁠ ⁠Ekrem Kurt Bulvarı

•⁠ ⁠10. Yıl Caddesi

•⁠ ⁠Atatürk Köprüsü

•⁠ ⁠Atatürk Bulvarı

•⁠ ⁠Büyükdere Caddesi

•⁠ ⁠Balmumcu

•⁠ ⁠Levent

•⁠ ⁠Sarıyer

•⁠ ⁠Zincirlikuyu

•⁠ ⁠Palangalar Caddesi

•⁠ ⁠Taksim

•⁠ ⁠Maçka

•⁠ ⁠Tarlabaşı Bulvarı

•⁠ ⁠Unkapanı Köprüsü

•⁠ ⁠Akyol Sokak

•⁠ ⁠Defterdar Yokuşu

•⁠ ⁠Divan Kavşağı

•⁠ ⁠Asker Ocağı Caddesi

•⁠ ⁠Okçu Musa Caddesi

•⁠ ⁠Kuruçeşme



ANADOLU YAKASI ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

•⁠ ⁠Nuhkuyusu Caddesi

•⁠ ⁠Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

•⁠ ⁠Yavuz Sultan Selim Köprüsü

•⁠ ⁠Çamlıca Bağlantı Yolu

•⁠ ⁠Ünalan

•⁠ ⁠Ataşehir

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