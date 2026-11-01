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Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?

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Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?
Başlık ResmiOrkun Kökçü Kasımpaşa maçında oynayacak mı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Zirve yarışından kopmak istemeyen siyah-beyazlılar, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadelede üç puan arayacak. Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik merak edilirken gözler Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosunda...

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Betül Tokkan
BETÜL TOKKAN

Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel ilk 11 maç kadrosu gündemde! Heyecanla beklenen Süper Lig 10. hafta mücadelesi, 1 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses görev alacak. Peki, Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?

Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?

ORKUN KÖKÇÜ KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor derbisinde, Crystal Palace karşılaşmasında ve Başakşehir mücadelesinde görev alamayan Orkun Kökçü'nün Kasımpaşa maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Orkun Kökçü'yü tamamen iyileşmeden sahaya sürmek istemediği belirtildi.

Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa karşılaşması öncesinde iki futbolcunun kadroda yer alamayacağı bildirildi. Orkun Kökçü'nün yanı sıra Fabio Miretti de sakatlığı nedeniyle mücadelede görev yapamayacak. Miretti, Crystal Palace maçında sağ omzundan yaşadığı sakatlık sonrasında takımını yalnız bırakacak.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Trossard ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

Kasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?
Başlık ResmiKasımpaşa Beşiktaş muhtemel 11 maç kadrosu! Orkun Kökçü oynayacak mı, kimler eksik?

KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

KASIMPAŞA: Gianniotis, Arous, Ilie, Winc, Ayberk, Kerem, Baldursson, Mendes, Ali Yavuz, Rak Sakyi, Benedyczak.

BEŞİKTAŞ: Nübel, Emirhan, Agbadou, Murillo, Rıdvan, Salih, Ndidi, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

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