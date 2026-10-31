Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ekim ayını yüzde 9,94 düşüşle 10.759 puandan tamamladı. Eylüldeki yüzde 16,65’lik kaybın ardından iki aylık düşüş serisi yaşanırken; fonlarda tasfiye süreci, MSCI’dan gelen uyarılar ve jeopolitik riskler piyasalar üzerinde etkili oldu. Gelecek hafta enflasyon verisi ve ABD seçimlerinin ardındaki jeopolitik riskler takip ediliyor. Bu arada BİST 100 kapsamındaki 10 hisse ekim ayını primle tamamladı.

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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ekim ayının son haftasında yüzde 3,22 değer kaybederek 10.759 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks ekim ayında yüzde 9,94 geriledi. İç piyasalarda fon tasfiyelerine ilişkin gelişmeler ve MSCI’dan gelen uyarılar ekim boyunca yatırımcıların gündeminde yer alırken, küresel tarafta Orta Doğu’daki gerilimler ve yüksek petrol fiyatları risk iştahını baskıladı.

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97,3 MİLYAR TL’LİK ÖDEME

Fon tasfiyelerinde ödeme süreci devam ediyor. Cuma günü olağanüstü tasfiyeye konu olan 7 fondaki 235 bin 705 yatırımcıya ara ödeme yapılmaya başlandı. Bu kapsamda toplam 29,3 milyar TL fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 63 bin 759 yatırımcıya 68 milyar TL ödeme gerçekleştirilmişti. Böylece olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 100 fonda 299 bin 464 yatırımcıya yapılan ödemeler 97,3 milyar TL’ye ulaştı.

Borsa ekimde %9,94 geriledi! Sadece 10 hisse yükseldi

PETROL VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu kaynaklı gelişmeler öne çıkıyor. Bölgedeki gerilimlerin sürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, piyasalar açısından önemli risk unsurları arasında bulunuyor.

Özellikle 3 Kasım’da ABD’de gerçekleştirilecek ara seçimlerin ardından bölgede yeni bir çatışma ihtimalinin gündeme gelebileceğine yönelik endişeler, risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Enerji maliyetlerinin yüksek seyretmesi, enflasyon ve faiz beklentileri üzerinden de piyasaların yönünü etkileyebilecek bir gelişme olarak takip ediliyor.

GÖZLER EKİM ENFLASYONUNDA

Gelecek hafta yurt içinde piyasaların en önemli gündem maddesi ekim ayı enflasyon verisi olacak. Anadolu Yatırım, ekim ayında aylık TÜFE’nin yüzde 1,97 ve yıllık enflasyonun yüzde 28,99 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Anadolu Yatırım’ın değerlendirmesinde giyim, ulaştırma ve konut grupları ekim enflasyonunun temel belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Kış koleksiyonuna geçişin etkisiyle giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 10,05 artış beklenirken, bu kalemin aylık enflasyona 0,79 puanla en yüksek katkıyı yapacağı tahmin ediliyor. Ulaştırma grubunun 0,43 puan, konut grubunun 0,30 puan katkı sağlayacağı hesaplanıyor. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise 0,16 puanlık katkı öngörülüyor.

Borsa ekimde %9,94 geriledi! Sadece 10 hisse yükseldi

YÜKSELEN 10 HİSSE

Bu arada ekim ayında borsada yaşanan düşüşe karşılık, BİST 100 kapsamındaki şirketlerden 10 hisse prim yaptı. Bu hisseler şöyle sıralandı:

Hisse Kodu Fiyat Değişim Oranı ENTRA 4,39 TL %8,13 OTKAR 300,00 TL %6,57 AHGAZ 46,06 TL %6,37 DOAS 149,20 TL %3,47 ASELS 347,00 TL %3,12 BRSAN 639,50 TL %2,32 RYSAS 24,76 TL %1,98 GARAN 125,20 TL %1,87 ENERY 13,36 TL %1,06 ENJSA 105,50 TL %0,09

Önemli Uyarı: Bu içerikte borsada gerçekleşen işlemler ve aracı kurum raporları dikkate alınmıştır. Herhangi bir tavsiye kapsamında kesinlikle değildir.