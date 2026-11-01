100 il 1000 ilçe! Türkiye'nin il haritası değişebilir: MHP lideri Bahçeli'den 19 yeni il ve 78 ilçe açıklaması

Türkiye'nin idari haritasını değiştirebilecek yeni bir adım gündemde... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe” projesinin ayrıntılarını paylaştı. Türkiye'de 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngördüklerini belirten Bahçeli, il statüsü kazanacak ilçelerin hangi kriterlere göre belirleneceğini açıkladı. Bahçeli, konuya ilişkin kanun teklifinin ilerleyen dönemde gündeme gelebileceğini de söyledi.

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Türkiye'de uzun süredir gündeme gelen bazı ilçelerin il statüsüne kavuşması tartışmaları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla yeniden gündeme taşındı. Mevcut 81 il ve 922 ilçeden oluşan idari yapının yeniden düzenlenmesini öngören proje kapsamında, il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması hedefleniyor. Yeni illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği merak edilirken Bahçeli, sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Devlet Bahçeli

19 YENİ İL VE 78 YENİ İLÇE KURULMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkgün gazetesinden Bahadır Çoban'ın sorularını cevaplayan MHP lideri Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe” projesinin gerekçelerini, yeni il ve ilçelerin belirlenmesinde esas alınacak kriterleri ve olası yasal düzenleme sürecini anlattı.

Türkiye'nin artan nüfusu, şehirleşme süreci ve değişen ekonomik koşullarının idari yapıda yeni düzenlemeleri gerekli kıldığını belirten Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçişin ardından kamu yönetiminin de bu yapıya uygun hâle getirilmesi gerektiğini vurguladı.

MHP'nin hazırladığı projeye ilişkin konuşan Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırladığımız projeyle 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, söz konusu çalışmanın yalnızca yeni il ve ilçeler oluşturmakla sınırlı olmadığını, kamu hizmetlerinin daha etkin sunulmasını ve yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğinin artırılmasını da amaçladığını kaydetti.

100 il 1000 ilçe! Türkiyenin il haritası değişebilir: MHP lideri Bahçeliden 19 yeni il ve 78 ilçe açıklaması

HANGİ İLÇELER İL OLACAK? BAHÇELİ KRİTERLERİ AÇIKLADI

Yeni il statüsü kazanacak ilçelerin belirlenmesinde objektif kriterlerin esas alınacağını ifade eden Bahçeli, nüfusun tek başına belirleyici olmayacağına işaret etti.

Bahçeli, il olma potansiyeli taşıyan ilçelerin değerlendirilmesinde şu kriterlerin dikkate alınacağını belirtti:

Nüfus büyüklüğü

Ekonomik ve sosyal gelişme potansiyeli

Coğrafi konum ve özellikler

Kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlar

Stratejik konum

Kuşkusuz il yapılacak ilçeler, nihayetinde il olma potansiyeli taşıyan ilçelerimiz arasından, devletimizin ilgili kurumlarının belirlenen nesnel ölçütler doğrultusunda ortaya koyacağı mutabakatla TBMM tarafından belirlenecektir

Bu kriterler doğrultusunda il statüsüne çıkarılması uygun görülen ilçelerin, ilgili devlet kurumlarının değerlendirmeleri sonucunda belirleneceğini söyleyen Bahçeli, nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından verileceğini ifade etti.

100 il 1000 ilçe! Türkiyenin il haritası değişebilir: MHP lideri Bahçeliden 19 yeni il ve 78 ilçe açıklaması

KANUN TEKLİFİ TBMM GÜNDEMİNE GELEBİLİR

Yeni il ve ilçelerin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme ihtimaline de değinen Bahçeli, MHP'nin bu konuda hazırlık yaptığını belirtti.

Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak objektif kriterlere göre il olmasının uygun olacağını düşündüğümüz ilçeler ve ilçe olmasının uygun olacağını değerlendirdiğimiz beldelere ilişkin kanun teklifi, ilerleyen zaman diliminde gündeme getirilebilecektir” dedi.

“Merkezî yönetimden taşra teşkilatlarına, bürokrasiden mahallî idarelere uzanan geniş bir yelpazede kanuni düzenlemelerin yapılması zaruret hâline gelmiştir.”

TÜRKİYE'NİN İDARİ YAPISINDA YENİ DÖNEM HEDEFİ

Projenin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yönelik idari reform vizyonunun bir parçası olduğunu anlatan Bahçeli, merkezî yönetim ile yerel yönetimlerin daha koordineli çalışmasının önemine dikkat çekti.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve verimli ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Bahçeli, idari yapının nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve değişen toplumsal ihtiyaçlara göre yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, “100 İl 1000 İlçe projemiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın idari vizyonudur” sözleriyle çalışmanın kapsamını ortaya koydu.

“100 İl 1000 İlçe vizyonumuz”, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına atfen daha önce dile getirdiğimiz, Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın geniş penceresinden kurumsallığa bakan yönü, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında güçlü idari yapısının ilk basamağı, büyüyen ve gelişen Türkiye’nin ayak seslerinin dosta düşmana ilanıdır.

100 il 1000 ilçe! Türkiyenin il haritası değişebilir: MHP lideri Bahçeliden 19 yeni il ve 78 ilçe açıklaması

YENİ İLLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Bahçeli'nin Türkgün'e aktardığı İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin mevcut idari yapısında 81 il ve 922 ilçe bulunuyor. Türkiye'de ayrıca 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 400 belde belediyesi ve toplam 1.403 belediye bulunuyor. Proje hayata geçirilirse il sayısı 100'e, ilçe sayısı ise 1000'e ulaşacak.

Bahçeli'nin açıklamasında il statüsüne çıkarılması planlanan 19 ilçenin isimlerine yer verilmedi. Yeni illerin, belirlenen kriterler doğrultusunda ilgili kurumların değerlendirmeleri ve TBMM'nin kararıyla netleşmesi öngörülüyor.

Projenin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekirken, kanun teklifinin Meclis'e ne zaman sunulacağına ilişkin kesin bir takvim de paylaşılmadı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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