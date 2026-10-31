BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİM'e neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Kasım 2026 Pazar günü için yenilendi. Kasım ayının ilk broşüründe drone ve otomobil aksesuarlarından elektrikli ev aletlerine, motosiklet ekipmanlarından oyuncaklara kadar birçok ürün yer alıyor. Araç içi bakım ve düzenleme ürünlerinin ağırlıkta olduğu katalogda elektronik cihazlar ve ev ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de bulunuyor.
BİM 1 Kasım aktüel kataloğunda otomobil ve motosiklet sahiplerine yönelik ürünlerin yanı sıra Philips, Kumtel, Arnica ve DJI markalarının çeşitli ürünleri satışa sunulacak. Yeni broşürde araç içi süpürge, koltuk kılıfı, park sensörü, akü takviye cihazı ve telefon tutucular yer alırken ev aletleri ile çocuk oyuncaklarının fiyatları da belli oldu.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 KASIM 2026
DJI Neo Single Drone: 7.250 TL
Auto Ware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL
Moto Ware Motosiklet Brandası: 590 TL
Moto Ware 6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 399 TL
North Pacific Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL
North Pacific Motosiklet Tozluk: 499 TL
North Pacific Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL
Pro Lone Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL
Space Şarjlı LED Flaşör: 129 TL
Moto Ware Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL
Moto Ware Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 99 TL
Oto Bel Desteği: 125 TL
Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 75 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL
Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL
Araç İçi Kaydırmaz: 199 TL
LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL
Space 24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Araç Bagaj Lastiği: 79 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Auto Ware Araç İçi LED Göz: 399 TL
Auto Ware Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL
Auto Ware Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL
Araç Arkası LED Yazı Şeridi: 799 TL
Araç LED Işık: 199 TL
Teleskopik Cam Ayna Silici: 119 TL
Moki Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL
Ebby Garden Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL
Buz Tuzağı: 129 TL
Gokidy Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Hot Wheels Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL
Hot Wheels Dönen Şehir Seti: 1.190 TL
MGS Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
MGS Oyuncak Ev: 659 TL
MGS Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Römorklu Traktör: 209 TL
Gokidy Dans Eden Robot: 399 TL
Barbie Öğrenci Bebek: 679 TL
Ebby Kids Manyetik Kıyafet ve Yüz Yapma Oyunu: 379 TL
MGS Pelüşlü Oyun Evi: 449 TL
Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL
Gokidy Bahçıvan ve Tamir Seti: 319 TL
Gokidy Dollyland Minkie Moda Bebek Seti: 199 TL
Abtenino Osman Öztürk Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL
Globox Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL
İnkılap Boyama Kitapları: 45 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Philips IPL Lumea BRI921/00: 10.250 TL
Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10: 19.900 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Philips Azur Ütü DST7510: 3.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10: 11.900 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL
Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL
Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL
Auto Ware Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL
Auto Ware Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL
CarPlay Wireless Adaptörü: 799 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
Araç İçi Numaratör: 49 TL
Arka Koltuk Telefon Tablet Tutucu: 799 TL
Araç Güneşlik Organizer: 149 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Space 24 Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL
Araç Park Sensörü: 699 TL
Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 45 cm: 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60 cm: 129 TL
Kauçuk Çekçek: 139 TL
Araç İçi FM Transmitter: 249 TL
Epar Oto Kauçuk Paspas 4 Parça: 699 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL
Mounty Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL