BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİM'e neler geliyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu 1 Kasım 2026 Pazar günü için yenilendi. Kasım ayının ilk broşüründe drone ve otomobil aksesuarlarından elektrikli ev aletlerine, motosiklet ekipmanlarından oyuncaklara kadar birçok ürün yer alıyor. Araç içi bakım ve düzenleme ürünlerinin ağırlıkta olduğu katalogda elektronik cihazlar ve ev ihtiyaçlarına yönelik seçenekler de bulunuyor.

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BİM 1 Kasım aktüel kataloğunda otomobil ve motosiklet sahiplerine yönelik ürünlerin yanı sıra Philips, Kumtel, Arnica ve DJI markalarının çeşitli ürünleri satışa sunulacak. Yeni broşürde araç içi süpürge, koltuk kılıfı, park sensörü, akü takviye cihazı ve telefon tutucular yer alırken ev aletleri ile çocuk oyuncaklarının fiyatları da belli oldu.

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİMe neler geliyor?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 1 KASIM 2026

DJI Neo Single Drone: 7.250 TL

Auto Ware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2.490 TL

Moto Ware Motosiklet Brandası: 590 TL

Moto Ware 6 Plastik Kancalı File Ahtapot: 399 TL

North Pacific Kask Arkası LED Ekran: 1.390 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİMe neler geliyor?

North Pacific Motosiklet Tozluk: 499 TL

North Pacific Dekoratif Mini Motor Kaskı: 799 TL

Pro Lone Motosiklet Intercom Sistemi: 1.990 TL

Space Şarjlı LED Flaşör: 129 TL

Moto Ware Kablosuz Kompresör, Powerbank ve Işıldak: 1.130 TL

Moto Ware Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL

Araç İçi Çöp Kovası: 99 TL

Oto Bel Desteği: 125 TL

Mounty Araç Detay Temizleme Fırçası: 75 TL

Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL

Araç İçi LED Aydınlatma: 249 TL

Araç İçi Kaydırmaz: 199 TL

LED Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL

Space 24 Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL

Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL

Araç Bagaj Lastiği: 79 TL

2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL

Auto Ware Araç İçi LED Göz: 399 TL

Auto Ware Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL

Auto Ware Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL

Araç Arkası LED Yazı Şeridi: 799 TL

Araç LED Işık: 199 TL

Teleskopik Cam Ayna Silici: 119 TL

Moki Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİMe neler geliyor?

Ebby Garden Yapay Salon Bitkileri: 1.590 TL

Buz Tuzağı: 129 TL

Gokidy Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL

Hot Wheels Fast & Furious Temalı Tekli Arabalar: 229 TL

Hot Wheels Dönen Şehir Seti: 1.190 TL

MGS Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL

MGS Oyuncak Ev: 659 TL

MGS Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL

Römorklu Traktör: 209 TL

Gokidy Dans Eden Robot: 399 TL

Barbie Öğrenci Bebek: 679 TL

Ebby Kids Manyetik Kıyafet ve Yüz Yapma Oyunu: 379 TL

MGS Pelüşlü Oyun Evi: 449 TL

Piccolo Mondi Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL

Gokidy Bahçıvan ve Tamir Seti: 319 TL

Gokidy Dollyland Minkie Moda Bebek Seti: 199 TL

Abtenino Osman Öztürk Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL

Globox Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL

İnkılap Boyama Kitapları: 45 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİMe neler geliyor?

Philips IPL Lumea BRI921/00: 10.250 TL

Philips Kazanlı Ütü PSG7040/10: 19.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Philips Azur Ütü DST7510: 3.990 TL

Philips Şarjlı Süpürge XC6452/10: 11.900 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 7.900 TL

Duracell Pil Çeşitleri: 159 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 1 Kasım Pazar günü BİMe neler geliyor?

Sitingo Oto Koltuk Kılıf Seti: 1.190 TL

Auto Ware Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1.750 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL

Araç İçi Koltuk Arkası Depolama Çantası: 249 TL

Auto Ware Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL

Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1.190 TL

Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardaklık: 199 TL

Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL

Araç İçi Hava Temizleyici: 699 TL

CarPlay Wireless Adaptörü: 799 TL

Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL

Araç İçi Numaratör: 49 TL

Arka Koltuk Telefon Tablet Tutucu: 799 TL

Araç Güneşlik Organizer: 149 TL

Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL

Space 24 Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL

Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL

Araç Park Sensörü: 699 TL

Araç Lastik Tamir Kiti: 199 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 45 cm: 129 TL

Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60 cm: 129 TL

Kauçuk Çekçek: 139 TL

Araç İçi FM Transmitter: 249 TL

Epar Oto Kauçuk Paspas 4 Parça: 699 TL

Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL

Mounty Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL

Mounty Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL

Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL

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